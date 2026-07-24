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crazycat21
Китай продолжает скупать российскую нефть из-за напряжённости на Ближнем Востоке
Из-за геополитической обстановки стоимость сырья продолжает расти.
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Компании из Китая скупают флагманскую российскую нефть марки ESPO на несколько недель раньше обычного, поскольку возросшие риски для поставок сырья с Ближнего Востока побуждают китайские нефтеперерабатывающие заводы обеспечивать поставки ещё до того, как они понадобятся. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: © Егор Алеев/ ТАСС

Трейдеры отмечают, что все партии нефти, отгруженные в августе с терминала Козьмино на тихоокеанском побережье России, были раскуплены. Кроме того, были проданы несколько партий на сентябрь. Темпы продаж сырья выше обычных, поскольку из-за высокого спроса цены на ESPO снизились примерно на 1 доллар за баррель по сравнению с маркой Brent (две недели назад разница составляла 3-4 доллара).

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Ранние закупки свидетельствуют об изменении обычной торговой стратегии в отношении сорта ESPO. Доставка нефти в КНР с терминала Козьмино занимает всего около недели. Поэтому у покупателей, как правило, обычно не было причин бронировать партии сырья заблаговременно.

Однако теперь китайские НПЗ готовы платить за обеспечение отгрузок, поскольку эскалация на Ближнем Востоке омрачает перспективы поставок нефти из стран Персидского залива. Как отметила Эмма Ли, ведущий аналитик китайского рынка компании Vortexa, нефтяные гиганты КНР во главе с Unipec активно скупают российскую нефть марки ESPO с июля, а последние потрясения на Ближнем Востоке ускорили рост спроса в августе и сентябре.

По данным аналитической компании Kpler, объёмы ежемесячных морских поставок нефти из России в Китай достигнут самого высокого уровня с марта, когда напряжённость на Ближнем Востоке впервые отразилась на отгрузках из региона. В июле Китай импортировал около 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день.

Хотя сорт ESPO не идентичен смесям ближневосточной нефти, он является привлекательным для китайских НПЗ из-за своей невысокой цены и высокого выхода дизельного топлива при переработке. Кроме того, предлагаемый в США законопроект предусматривает введение пошлин для крупных покупателей российской нефти и природного газа, что ещё больше усиливает стимул китайских компаний к покупке в краткосрочной перспективе.

ESPO – это сорт лёгкой малосернистой нефти, которая добывается в Восточной Сибири. В дальнейшем сырьё транспортируют по трубопроводу на терминал на Тихоокеанском побережье России. Основным покупателем этого сорта нефти являются страны Азии.

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