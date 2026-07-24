Запустив свои новинки раньше, южнокорейская компания может претендовать на большую долю рынка.

Компания Samsung обновила свою линейку складных смартфонов, представив новую модель, ориентированную на развлечения, которая будет конкурировать с только готовящимся к выходу на рынок продуктом от Apple. Южнокорейский технологическая компания теперь предлагает три модели: Galaxy Z Flip 8 за 1200 долларов США, Z Fold 8 за 1900 долларов США и Z Fold 8 Ultra за 2100 долларов США.

Смартфон Galaxy Z Fold 8 имеет соотношение сторон 4:3 и, как ожидается, будет наиболее серьёзным конкурентом первому складному iPhone от Apple. Фото: The Korea Times

Несмотря на то, что компания сохранила свою проверенную временем складную конструкцию в топовой модели Ultra, модель среднего ценового сегмента Fold 8, которая ориентирована на основную часть покупателей, получила более короткий и широкий корпус. Такое соотношение сторон аппарата лучше подходит для просмотра видео, чтения книг и игр.

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Запустив свою новую линейку смартфонов в конце июля, Samsung получает конкурентное преимущество перед американской компанией Apple. Последняя, как ожидается, должна представить свой первый складной iPhone в форм-факторе паспорта только в сентябре.

Телефоны подобной формы уже выпускались китайскими производителями, такими как Huawei Technologies. Оригинальный Pixel Fold от Google также выглядел похоже. Однако Samsung и Apple готовятся к масштабной маркетинговой кампании в США. Все новые устройства Samsung уже доступны для предварительного заказа, поставки новых аппаратов начнутся 7 августа.