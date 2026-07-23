Технологическое противостояние между двумя странами выходит на новый уровень.

Вашингтон продолжает усиливать ограничения на технологии из КНР. Палата представителей США приняла Закон о национальной обороне (NDAA), ежегодный законопроект о военной политике, который включает положения ограничивающие использование иностранных автономных систем по соображениям национальной безопасности и конфиденциальности данных. Под автономными системами подразумеваются роботы.

Человекоподобный робот, созданный китайской компанией Agibot, во время Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Фото: AFP

Согласно разделу 163 проекта закона, Пентагону будет запрещено приобретать, арендовать или эксплуатировать человекоподобные роботизированные системы, связанные с обозначенными «иностранными противниками». Под этими противниками подразумеваются Россия, Китай и Иран.

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Хотя законопроект об обороне включает в себя ключевые элементы предложенного закона «О защите США от доминирования враждебной робототехники» (GUARD Act), внесённого летом прошлого года Джоном Муленааром, председателем специального комитета Палаты представителей, из него исключены масштабные меры, предусмотренные в первоначальном предложении. Комитет под руководством Муленаара занимается вопросами конкуренции с Китаем.

В рамках всего закона GUARD Act китайские человекоподобные и четвероногие «роботы-собаки» будут оцениваться на предмет включения в «Список разрешённых к применению» Федеральной комиссии по связи. Это приведет к лишению таких устройств лицензий на беспроводную связь и к фактическому запрету их продажи на территории США. Пока американские законодатели ограничили действие статьи 163 только военными закупками. Возможность коммерческих продаж устройств из Китая осталась без изменений.