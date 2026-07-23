Судно построено для Южной Кореи и будет сдано в аренду компании Hyundai Glovis.

Китай передал южнокорейской компании первое в мире судно-авотовоз на 10000 автомобилей, оснащённое фотоэлектрической системой выработки электроэнергии. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на газету Science and Technology Daily.

Фото: Международная судостроительная верфь Гуанчжоу.

Компания Guangzhou Shipyard International (GSI) совместно с China Shipbuilding Trading завершили дистанционную онлайн-церемонию подписания соглашения о передаче автовоза на 10 800 единиц легкового транспорта, работающего на сжиженном природном газе (СПГ), южнокорейской компании Korea Ocean Business Corporation. Это четвёртое судно-автовоз класса 10 000 автомобилей, поставленное Китаем. Кроме того, это первый в мире автовоз, оснащённый фотоэлектрической системой выработки электроэнергии.

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Судно, разработанное совместно GSI и Шанхайским научно-исследовательским институтом торговых судов, получило классификацию в Det Norske Veritas (DNV) и Корейском регистре (KR), поэтому может работать в морских акваториях по всему миру. Длина судна составляет 230 метров, а ширина – 40 метров. Его силовая установка работает как на обычном топливе, так и на СПГ и оснащена валовым генератором и фотоэлектрической системой мощностью 200 киловатт, подключенной к бортовой сети, что обеспечивает повышенную энергоэффективность и снижение выбросов.

Судно имеет 14 автомобильных палуб, включая девять стационарных и пять регулируемых, что позволяет перевозить различные типы транспортных средств, включая легковые автомобили, фургоны, прицепы с грузовыми контейнерами и тяжелые грузовики. Помимо автомобилей, оно также может перевозить определенные упакованные опасные грузы, подпадающие под действие Международного морского кодекса по опасным грузам (IMDG). Заявлено, что после получения судна южнокорейской стороной оно будет сдано в аренду компании Hyundai Glovis и станет курсировать по маршрутам, соединяющим Азию с Северной Америкой и Европой, поддерживая мировую автомобильную торговлю