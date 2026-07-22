Партнёрство позволит компаниям укрепить свои позиции на рынке.

Компании Mitsubishi Electric и Sony Group заявили о создании совместного предприятия для предоставления услуг по автоматизации производства путем объединения своего опыта в области искусственного интеллекта (ИИ) и датчиков изображения. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник фото: Bloomberg

Совместное предприятие Advanced Vision Solutions начнёт свою работать в октябре этого года, при этом компания Mitsubishi будет владеть 60% акций, а Sony – 40%. Заявление прозвучало всего через неделю после того, как генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг призвал Японию сделать ставку на грядущий бум физического ИИ.

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Компания Mitsubishi может использовать передовые технологии датчиков изображения Sony для укрепления своих позиций на растущем, но крайне конкурентном рынке автоматизации производства, где ей противостоят такие отечественные конкуренты, как Fanuc, Omron и Yaskawa Electric, а также глобальные игроки, такие как Siemens и Rockwell Automation.

Что касается Sony, то в настоящее время компания стремится диверсифицировать клиентскую базу для своего бизнеса по производству датчиков, поскольку спрос со стороны производителей смартфонов, которые являются её крупнейшими клиентами, ослабевает из-за насыщения рынка и резкого роста цен на компоненты. Одним из ключевых направлений роста Sony являются полупроводники с поддержкой ИИ, продаваемые под названием Intelligent Vision Sensors, а также платформа анализа изображений Aitrios, разработанная для работы с высококачественными датчиками.

Bloomberg отмечает, что технологические компании из Японии, от поставщиков компонентов и производителей конечной продукции до разработчиков ПО, стремятся расширить своё присутствие в сфере ИИ. Такой сдвиг объясняется тем, что компаниям необходимо привлекать инвестиции. Кроме того, они не хотят отстать от конкурентов в ходе технологического прорыва, который коренным образом может изменить способы получения прибыли.