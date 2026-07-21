Рынок диктует свои условия, поэтому следует ожидать и повышения цен на электронику.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), ведущий мировой производитель полупроводников, провела переговоры с клиентами о повышении цен на свою продукцию на целых 10% в 2027 году для покрытия растущих производственных затрат. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на издание Nikkei.

Фото: I-Hwa Cheng/Bloomberg

По информации газеты, основной поставщик комплектующих для компаний NVIDIA и Apple, начал переговоры ещё в июне и в этом месяце окончательно согласовал повышение базовых цен на 5-10%. Изменения ценовой политики вступят в силу в следующем году и коснутся как новой продукции, так и достаточно зрелых полупроводников, то есть выпускаемых давно.

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TSMC и другие производители микросхем сталкиваются с резким ростом стоимости множества компонентов, используемых в производстве, а также оборудования и электроэнергии. Ранее крупнейшая тайваньская компания повысила свои прогнозы расходов на 2026 год, ожидая роста спроса на искусственный интеллект, а также связанным с этим увеличением затрат на расширение производственных мощностей. Особенно в связи с затратами на расширение производства в Аризоне на сумму 265 миллиардов долларов.

Компания TSMC, выпускающая микросхемы для многих крупнейших мировых технологических компаний, на протяжении длительного времени сопротивлялась резким колебаниям цен, характерным для смежной отрасли производства микросхем памяти. Она последовательно придерживалась долгосрочных партнёрских отношений с клиентами в условиях нестабильных циклов роста и спада. В то же время, сбои в глобальных цепочках поставок, вызванные эскалацией на Ближнем Востоке и растущим спросом со стороны индустрии ИИ, приводят к увеличению затрат и оказывают давление на TSMC, тем самым вынуждая компанию ускорять наращивание производственных мощностей по всему миру.

СиСи Вэй, генеральный директор TSMC, заявил, что компания не повышает цены на свою продукцию внезапно.

Bloomberg отмечает, что такие клиенты, как NVIDIA, призвали TSMC ускорить темпы расширения, опасаясь проблем с поставками ускорителей ИИ и других компонентов для центров обработки данных. В настоящее время компания по-прежнему сталкивается с трудностями в выполнении всех заказов клиентов. Именно по этой причине она и запустила мегапроекты по расширению производства.