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Цены на лабораторных обезьян в Китае превысили $29000 на фоне дефицита предложения
Дефицит возник из-за возросшего спроса со стороны фармацевтических компаний.
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Цены на лабораторных обезьян в КНР превысили 200000 юаней (29550 долларов США) за особь, поскольку спрос со стороны фармацевтического исследовательского сектора продолжает превышать предложение. Компании-производители заявили, что весь запас животных на этот год уже исчерпан. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на местные СМИ.

Яванский макак (Macaca fascicleis) Фото: VCG

Компании, из Гуанси, Гуандуна и Сычуани, которые занимаются разведением животных, сообщили изданию Chengdu.cn News, что все их макаки-крабоеды уже зарезервированы постоянными клиентами. Поэтому в этом году доступные для заказов животные отсутствуют. В Китае именно макаки-крабоеды являются одними из самых используемых лабораторных приматов. 

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«Мы распродали всех обезьян на этот год, бронирование на следующий год ещё не открыто», – сказал сотрудник компании-производителя в Гуанси.

При этом он добавил, что предприятие поставляет животных только долгосрочным партнёрам.

Цены на обезьян зависят от возраста, пола и цели исследования. По словам сотрудника компании-поставщика, взрослая самка макаки-крабоеда сейчас стоит более 200000 юаней.

Заводчик из провинции Сычуань также сообщил, что запасы животных на этот год исчерпаны. Самым старшим обезьянам, имеющимся в настоящее время в учреждении, чуть более двух лет. Они достигнут минимального исследовательского возраста в три года только в следующем году.

Другая компания по разведению в Юго-Западном Китае сообщила, что у них нет макаков-крабоедов уже почти год из-за их длительного цикла размножения. Несколько заводчиков в провинциях Гуанси и Гуандун также заявили, что они поставляют животных только постоянным институциональным клиентам и не принимают заказы от сторонних организаций.

Отмечено, что лабораторные обезьяны размножаются очень медленно. Обычно самка рожает одного детёныша. Кроме того, животные, которых разводят для исследований, должны пройти проверку на наличие патогенов. Они должны достичь трёхлетнего возраста, прежде чем их можно будет использовать для экспериментов.

Макаки-крабоеды широко используются при разработке лекарственных средств, поскольку они, как правило, меньше макак-резусов, что требует меньших доз экспериментальных препаратов и снижает затраты на исследования.

Отмечено, что неуклонный рост цен на лабораторных обезьян в Китае наблюдается с конца 2025 года. Согласно данным государственных закупок, цена за единицу макаков-крабоедов, которых закупают исследовательские учреждения КНР, выросла с примерно 131000 юаней в марте этого года до 178000 юаней в июне. Последние уведомления о закупках указывают на то, что цены за одно животное поднялись примерно до 190000 юаней.

Дефицит лабораторных обезьян связан с растущим спросом со стороны фармацевтических компаний.

#новости #китай #наука #исследования #кнр #животные #обезьяны #приматы #макаки
Источник: globaltimes.cn
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