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crazycat21
Boeing считает свою базу поставщиков нестабильной из-за увеличения объёмов производства самолётов
У компании серьёзные планы, но немного подводят поставщики.
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Американская аэрокосмическая корпорация Boeing продолжает преодолевать проблемы с поставщиками, в том числе с поставками элементов интерьера и двигателей для своего самолёта 787 Dreamliner, поскольку   производитель стремится нарастить производство своих прибыльных моделей. Об этом сообщает Bloomberg.

Строительство широкофюзеляжных самолётов Boeing 787 Dreamliner на сборочном заводе в Северном Чарльстоне, штат Южная Каролина. Фото: Juliette Michel/AFP/Getty Images

Как отметила Стефани Поуп, глава подразделения коммерческих самолётов Boeing, цепочка поставок «по-прежнему несколько нестабильна». При этом разработка силовых установок станет для компании приоритетным направлением. Сертификация сидений и поставки двигателей от компании GE Aerospace для 787 Dreamliner стали узкими местами, которые угрожают поставкам и могут отложить планы по наращиванию производства данной модели.

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Boeing также намеревается увеличить темпы выпуска своей прибыльной линейки самолётов 737 с нынешних примерно 42 машин в месяц до 63 единиц в течение нескольких лет. Увеличение объемов производства является ключевым фактором для погашения долга, улучшения финансового положения компании и противостояния доминированию концерна Airbus в прибыльном сегменте узкофюзеляжных самолетов. Именно они наиболее востребованы в ближних авиаперевозках по всему миру.

Стефани Поуп заявила, что её команда сосредоточена на стабилизации темпов производства на уровне 47 самолётов в месяц. Затем это количество будет увеличено до 52 единиц в месяц, прежде чем рассматривать дальнейшие поэтапные изменения. По словам главы подразделения коммерческих самолётов, компания Boeing рассчитывает получить сертификацию самого маленького представителя семейства 737 Max в «ближайшем будущем». Кроме того, она близка к завершению лётных испытаний самого крупного варианта этой линейки. 

Boeing также планирует начать поставки межконтинентального двухдвигательного самолета 777X заказчикам уже в 2027 году, что является долгожданным событием после длительных неудач и значительного перерасхода средств. Вывод на рынок этой модели позволит компании восстановить финансовый баланс после многолетних убытков.

Успехи Boeing в области сертификации свидетельствуют об улучшении репутации компании среди регулирующих органов в сфере авиационной безопасности после серии кризисов последних лет. Недавно компания восстановила право выдавать сертификаты летной годности для своих самолётов линеек 737 Max и 787 Dreamliner ещё до начала поставок. Ранее это право было отозвано Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) после выявления нарушений в процессе производства.

Кроме того, компания Boeing активизирует свои усилия по разработке самолёта следующего поколения. Он будет разработан с нуля. Однако, как заявила Стефани Поуп, его официальный запуск состоится не раньше конца десятилетия. Вероятно, речь только о следующем десятилетии [прим.]. При этом рынок должен быть готов к появлению нового типа воздушного судна, а авиакомпании должны уделять больше внимания долговечности и эффективности двигателей. Руководитель подразделения подчеркнула, что авиаперевозчиков прежде всего интересуют не новые технологии, а повышение долговечности самолёта, его максимальная эффективность и снижение затрат на эксплуатацию.

#новости #авиация #самолеты #boeing #авиастроение #airbus #авиаперевозки #boeing 737 max
Источник: bloomberg.com
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