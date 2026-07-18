Новая технология передачи данных позволяет увеличить количество графических процессоров на плате.

Высокотехнологичные серверные системы стали одним из полей битвы для компаний, которые занимаются разработкой инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). В настоящее время отрасль соревнуется в масштабировании вычислительной мощности, поскольку модели ИИ развиваются до триллионов параметров, а приложения с использованием ИИ-агентов получают широкое распространение.

Фото: Biren

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Дин Юньфань, вице-президент по архитектуре фреймворков (программных платформ) ИИ в китайской компании Biren, заявил, что производительности одного графического процессора уже недостаточно для обработки необходимых рабочих нагрузок. Он также подчеркнул, что основная задача, стоящая перед разработчиками, заключается в преобразовании больших кластеров графических процессоров (GPU) в интегрированные, бесшовные системы.

В ходе своего выступления на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC 2026 года), проходящей в Шанхае, Дин Юньфань отметил, что традиционные электрические соединения с использованием медной проволоки упираются в физические ограничения. Применение такой технологии фактически ограничивает возможности современных архитектур 128 графическими процессорами на сервер.

Для преодоления этого потолка компания Biren делает ставку на распределенную, децентрализованную архитектуру суперузлов и оптику, расположенную близко к чипам (NPO), которая интегрирует оптические волокна ближе к чипам для повышения скорости передачи данных. Использование такой компоновки позволит Biren масштабировать кластер до 1024 плат.

«Оптические межсоединения стали неизбежным решением для преодоления этого узкого места», – сказал Дин Юньфань.



