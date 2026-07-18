Китайские фирмы конкурируют с американским производителем на внутреннем рынке.

Китайские компании Moore Threads Technology и Hygon Information Technology, которые занимаются разработкой микросхем и позиционируют себя как отечественные альтернативы NVIDIA, прогнозируют двузначный или трёхзначный рост выручки по результатам первого полугодия. Этому способствует растущий внутренний спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта (ИИ).

Фото: Moore Threads

Компания Moore Threads из Пекина, разработчик графических процессоров (GPU), заявила, что ожидает выручку в размере от 1,65 миллиарда юаней (243,5 миллионов долларов США) до 1,75 миллиарда юаней. Рост за первое полугодие составляет 135,1–149,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Компания Hygon Information Technology, занимающаяся разработкой центральных процессоров (CPU) и специализированных ускорителей для задач ИИ, спрогнозировала рост выручки в первом полугодии на 55,6–70,2%. Её уровень должен составить 8,5–9,3 миллиарда юаней.

Такие прогнозы являются свидетельством наличия в Китае высокого внутреннего спроса на вычислительную инфраструктуру на фоне глобальной гонки за лидерство в сфере искусственного интеллекта.

Компания Moore Threads, которая в конце прошлого года вышла на шанхайскую площадку STAR Market (официально именуется «Рынок научно-технических инноваций»), объяснила резкий рост выручки высоким спросом на свои полнофункциональные графические процессоры и быстрым коммерческим внедрением вычислительных кластеров Kua’e, предназначенных для задач ИИ.

Компания также сообщила, что её флагманский графический процессор MTT S5000 продемонстрировал производительность, превосходящую показатели продукции конкурентов на рынке. В Moore Threads отметили, что чип уже запущен в серийное производство, а по своей вычислительной эффективности он сопоставим с лучшими зарубежными аналогами.

Moore Threads, стартап по разработке графических процессоров, был основан в 2020 году. На сегодняшний день он является одним из наиболее примечательных игроков полупроводниковой отрасли Китая.

Рост выручки китайских компаний вполне объясним с учётом политики официального Вашингтона, который видит в Китае главного геополитического противника и ограничивает ему поставки своей высокотехнологичной продукции. Конечно, выручка представленных компаний не так высока, как у лидера мирового рынка – корпорации NVIDIA, но зато есть к чему стремиться.