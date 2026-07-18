Китайские компании Moore Threads Technology и Hygon Information Technology, которые занимаются разработкой микросхем и позиционируют себя как отечественные альтернативы NVIDIA, прогнозируют двузначный или трёхзначный рост выручки по результатам первого полугодия. Этому способствует растущий внутренний спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта (ИИ).
Компания Moore Threads из Пекина, разработчик графических процессоров (GPU), заявила, что ожидает выручку в размере от 1,65 миллиарда юаней (243,5 миллионов долларов США) до 1,75 миллиарда юаней. Рост за первое полугодие составляет 135,1–149,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Компания Hygon Information Technology, занимающаяся разработкой центральных процессоров (CPU) и специализированных ускорителей для задач ИИ, спрогнозировала рост выручки в первом полугодии на 55,6–70,2%. Её уровень должен составить 8,5–9,3 миллиарда юаней.
Такие прогнозы являются свидетельством наличия в Китае высокого внутреннего спроса на вычислительную инфраструктуру на фоне глобальной гонки за лидерство в сфере искусственного интеллекта.
Компания Moore Threads, которая в конце прошлого года вышла на шанхайскую площадку STAR Market (официально именуется «Рынок научно-технических инноваций»), объяснила резкий рост выручки высоким спросом на свои полнофункциональные графические процессоры и быстрым коммерческим внедрением вычислительных кластеров Kua’e, предназначенных для задач ИИ.
Компания также сообщила, что её флагманский графический процессор MTT S5000 продемонстрировал производительность, превосходящую показатели продукции конкурентов на рынке. В Moore Threads отметили, что чип уже запущен в серийное производство, а по своей вычислительной эффективности он сопоставим с лучшими зарубежными аналогами.
Moore Threads, стартап по разработке графических процессоров, был основан в 2020 году. На сегодняшний день он является одним из наиболее примечательных игроков полупроводниковой отрасли Китая.
Рост выручки китайских компаний вполне объясним с учётом политики официального Вашингтона, который видит в Китае главного геополитического противника и ограничивает ему поставки своей высокотехнологичной продукции. Конечно, выручка представленных компаний не так высока, как у лидера мирового рынка – корпорации NVIDIA, но зато есть к чему стремиться.