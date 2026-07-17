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crazycat21
Новая мощная модель ИИ от Moonshot удивила инвесторов и подстегнула спад технологического сектора
Очередная серьёзная заявка Китая на лидерство в области искусственного интеллекта.
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Неожиданный прорыв китайского стартапа Moonshot в области искусственного интеллекта (ИИ) и вызвал настоящий резонанс на мировых рынках, что привело к резкому падению акций компаний, занимающихся ИИ и полупроводниками. Инвесторы провели параллели с прошлогодним «моментом DeepSeek» и задались вопросом, становится ли все сложнее оправдать огромные инвестиции в эту отрасль. 

Катализатором стало появление новой модели Kimi K3 от Moonshot , которая, согласно заявлению самой компании, составит конкуренцию лучшими предложениям от OpenAI и Anthropic. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Raul Ariano/Bloomberg

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Инвесторы быстро окрестили запуск новой модели «моментом Kimi», который повторил прошлогодний успех, вызванный прорывом китайского стартапа DeepSeek.

«Люди опасаются, что если американские компании начнут больше использовать китайские модели, а Anthropic – меньше, то Anthropic сократит инвестиции. Это означает, что американские фирмы снизят капиталовложения, и в конечном итоге это повлияет на спрос на чипы», – сказал Вей-Серн Линг , управляющий директор Union Bancaire Privee.

Он также добавил, что подобные опасения усилились в апреле этого года, когда компания DeepSeek выпустила свою модель V4. Выпуск K3 только усугубил непростую ситуацию.

Bloomberg отмечает, что объявление компании Moonshot о выпуске нового продукта совпало с первым выступлением президента Си Цзиньпина на главном китайском саммите по искусственному интеллекту. Глава КНР выразил поддержку стремлению страны стать мировым лидером в этой области. Выбор времени только подчеркивает, как быстро китайские разработчики ИИ сокращают отставание от своих ведущих конкурентов из США, усиливая конкуренцию как внутри страны, так и за рубежом.

Выпуск стартапом Moonshot нового продукта показывает, что гонка за лидерство в сфере ИИ в Китае выходит за рамки простого ценообразования. Компания установила цену на свою последнюю модель примерно на уровне стоимости Anthropic Sonnet, что является премией по сравнению с другими китайскими моделями и учитывая её мощные возможности. Moonshot также заявила, что превзошла самое передовое предложение Z.AI в задачах программирования. Это вызывает опасения по поводу усиления конкуренции в китайском секторе ИИ, даже несмотря на то, что лидеры отрасли стремятся выйти на мировые рынки.

По мнению некоторых аналитиков отрасли, K3 является лучшей моделью ИИ из всех представленных на рынке. При этом средняя цена K3 примерно вдвое ниже, чем у Claude Opus и GPT-5.5, что представляет собой существенное улучшение экономической эффективности. Компания Moonshot заявила, что её новейшая модель имеет 2,8 триллиона параметров и контекстное окно в 1 миллион токенов, что свидетельствует о её возможностях.

#новости #китай #искусственный интеллект #openai #deepseek #anthropic #кнр #moonshot
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