Недорогие передовые модели ИИ стали для официального Пекина стратегическим активом.

«Мы – группа самых обычных людей», – сказал Лян Вэньфэн, основатель DeepSeek, в ходе одной из встреч.

Однако этот комментарий не отражает исключительный статус его компании. Китайский стартап просто потряс мировую технологическую отрасль после выпуска своих мощных моделей искусственного интеллекта, которые были обучены с использованием гораздо меньших ресурсов по сравнению с продуктами от американских разработчиков OpenAI и Anthropic. Об особом положении стартапа в мировой технологической индустрии сообщает Bloomberg.

Основатель компании DeepSeek Лян Вэньфэн. Фото: Visual China Group

Агентство отмечает, что в конечном итоге Лян Вэньфэн привлёк 7,4 миллиарда долларов в рамках крупнейшего частного финансирования в области ИИ в истории КНР, оценив лабораторию, созданную всего три года назад, в более чем в 50 миллиардов долларов. Через некоторое время DeepSeek планирует первичное публичное размещение акций (IPO), которое должно принести ещё миллиарды долларов.

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Поэтому теперь китайская компания готова бросить вызов разработчикам из Кремниевой долины. Благодаря значительным финансовым ресурсам, DeepSeek располагает большим количеством возможностей для разработки передовых сервисов ИИ и их глобального предложения по ценам значительно ниже, чем у американских конкурентов. Китайские недорогие сервисы с открытым исходным кодом рискуют подорвать перспективы бизнеса OpenAI и Anthropic на зарубежных рынках. И в первую очередь на рынке технологических продуктов самих Соединённых Штатов.

Как отметил Роберт Ву, генеральный директор китайской аналитической компании BigOne Lab, DeepSeek – это не просто технический прорыв, это экономический прорыв.

Китайские модели с открытым исходным кодом уже стоят значительно дешевле, чем продукты конкурентов из Кремниевой долины. По данным сайта Artificial Analysis, средневзвешенная стоимость выполнения стандартизированной задачи интеллекта с использованием модели V4 Flash от DeepSeek составляет всего 2 цента, по сравнению с 2,75 долларами за ту же задачу на модели Claude Fable 5 от Anthropic. Привлечение инвестиций стартапом DeepSeek является свидетельством того, что его ценовая политика будет мягче, а охват расширяться.

Для корпоративных клиентов экономия средств имеет очень важное значение. В частности, директор одной из американских компаний отметил, что переход на продукты DeepSeek позволяет ежегодно экономить миллионы долларов. Это при том, что штат сотрудников фирмы составляет всего 27 человек.

Bloomberg отмечает, что крупные компании, активно внедряющие ИИ в последние годы, становятся всё более экономными. Такие корпорации, как Tesla, которые создают рейтинговые таблицы для поощрения сотрудников за «максимальное использование токенов», то есть использование как можно большего количества токенов ИИ, обнаруживают, что безудержные траты на ИИ на самом деле не окупаются. Поэтому теперь они стремятся контролировать расходы и получать прибыль от своих вложений. Такое новое практическое направление приводит их к сервисам компаний DeepSeek и Zhipu из Пекина.

Одни из самых известных в США компаний также переходят на недорогие технологии. Airbnb использует сочетание китайских моделей с открытым исходным кодом и продуктов поставщиков. Pinterest рекламировала их полезность. Даже корпорация Microsoft, которая является одним из крупнейших спонсоров OpenAI, также использует китайские технологи. Генеральный директор Сатья Надела заявил, что рассматривает возможность использования моделей DeepSeek в своем продукте Copilot Cowork. Сотни американских компаний незаметно резервируют премиальные модели для выполнения самых сложных задач логического мышления, перенаправляя более простые задачи программирования, автоматизации и рутинной работы на гораздо более дешевые китайские альтернативы.

Особо отмечено, что крупные инвесторы, такие как Tencent Holdings и JD.com, вложили миллиарды юаней в стартап через ограниченное партнёрство, которое полностью контролируется основателем DeepSeek. Инвесторы согласились на ограничение на продажу акций в течение пяти лет и отсутствие права голоса. Единственным инвестором, избежавшим таких условий, стал Национальный инвестиционный фонд индустрии ИИ – один из основных инструментов правительства КНР для стимулирования развития отрасли. Фонд получил право голоса и прямой доступ к акциям, которые может свободно продавать в любое время.

Такой ассиметричный подход компании к основным инвесторам является весьма показательным. Власти Китая начинает рассматривать DeepSeek и других разработчиков передовых моделей ИИ так же, как когда-то отнеслись к сталелитейным заводам и верфям. Это национальные активы, которые нужно беречь, защищать и, в конечном итоге, превращать их продукты на экспорт. DeepSeek представляет собой ставку на то, что страна, которая научилась производить сталь, солнечные батареи и смартфоны достаточно дёшево, чтобы доминировать на мировом рынке, сможет сделать то же самое и с искусственным интеллектом.

DeepSeek органично вписывается в более широкую технологическую повестку КНР. Официальный Пекин хочет, чтобы ИИ был недорогим и доступным, чтобы его можно было быстро внедрить во всю экономику страны. Он выступает против перспектив создания собственных моделей ИИ подобных продуктам Anthropic и OpenAI, которые помогут компаниям достичь триллионной оценки по мере того, как они стремятся выйти на биржу.