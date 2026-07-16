Япония стремится выйти на лидирующие позиции на рынке робототехники с использованием ИИ.

Компании Fujitsu, Fanuc и две крупнейшие японские компании в области робототехники будут сотрудничать в разработке роботов для опережения растущей конкуренции со стороны Китая. В заявлении компаний указано, что они объединят усилия с лидерами в области автоматизации производства – компаниями Kawasaki Heavy Industries и Yaskawa Electric, для изучения новых возможностей в робототехнике с использованием технологий американского производителя микросхем NVIDIA. Сотрудничество будет охватывать такие области, как производство, розничная торговля, логистика и здравоохранение. Об этом сообщает Bloomberg.

Демонстрация работы коллаборативных роботов компании Yaskawa. Фото: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Агентство отмечает, что именно в Японии сосредоточена большая часть крупнейших в мире компаний-производителей промышленных роботов. Однако страна отстаёт в разработке человекоподобных роботов, а также в применении искусственного интеллекта (ИИ) для максимального повышения производительности роботизированных платформ. И это на фоне снижения рождаемости и катастрофической нехватки рабочей силы в промышленности.

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Как заявил Такахито Токита, генеральный директор Fujitsu, основная идея внедрения роботов состоит не в том, чтобы они заменили людей, а в их совместной работе. По его словам, руководителям пяти компаний удалось найти общий язык в данном вопросе.

Четыре японские компании также присоединятся к возглавляемому корпорацией NVIDIA альянсу Cosmos Coalition. В него входят предприятия и исследовательских институты, работающие над ускорением внедрения платформ американского разработчика для того, что в отрасли называют физическим ИИ. Совместная работа охватывает самый широкий спектр оборудования: от человекоподобных роботов и автоматизации производства до беспилотных автомобилей, интеллектуальных зданий и железнодорожных систем. К этой коалиции также присоединятся другие компании из Японии – Hitachi, NEC, Komatsu и Kubota.

Задачей делегации NVIDIA во главе с руководителем компании Дженсеном Хуангом, находящейся сейчас в Японии, является привлечение внимания к потенциалу создания экосистемы для физического искусственного интеллекта. Такая экосистема объединит чипы и оборудование для ИИ с улучшенным ПО, которое позволит роботам и автономным машинам учиться и адаптироваться к взаимодействию с физическим миром.

Объявление о сотрудничестве NVIDIA с компаниями из Японии прозвучало после масштабного представления компанией технологий, направленных на ускорение развития робототехники. Американский производитель микросхем представил Cosmos 3-H – компактную версию своей глобальной базовой модели для разработки физического ИИ, предназначенную для работы на периферийных компьютерах, а также Jetson T3000 и T2000 – роботизированные компьютеры, занимающие промежуточное положение между флагманской серией T4000 и платформой AGX Orin.

В самой NVIDIA заявили, что Япония имеет отличные шансы для того, чтобы возглавить следующую волну развития роботизированной техники благодаря своим давним преимуществам в промышленной автоматизации, высокоточном производстве и мехатронике. Однако в настоящее время японские компании теряют свои позиции на мировом рынке, уступая конкурентам из США и Китая.

Как отметил глава NVIDIA Дженсен Хуанг, сочетание лидерства Японии в области мехатроники и робототехники с американским опытом в сфере ИИ станет непревзойденным достижением. Однако стороны должны действовать быстро, чтобы не упустить открывшуюся возможность.