С его слов, производство уже начато, впереди огромные объёмы продукции. При этом Глава NVIDIA не стал уточнять никаких сроков.

Дженсен Хуанг, основатель и глава NVIDIA заявил, что системы ускорения искусственного интеллекта (ИИ) следующего поколения американской компании находятся в производстве и планируется их поставка клиентам. Заявление прозвучало в ответ на сообщения о том, что внедрение таких систем может быть задержано из-за производственных проблем. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава американской технологической корпорации NVIDIA с системой ИИ Vera Rubin для центров обработки данных. Фото: Lam Yik Fei/Bloomberg

Хуанг отметил, что производство оборудования Vera Rubin идёт по «гигантскому» графику, хотя и не уточнил сроки.

реклама

Ранее исследовательская фирма SemiAnalysis сообщила о задержке выпуска серверной системы следующего поколения для ИИ от NVIDIA из-за трудностей в производстве специализированной печатной платы, соединяющей электронные модули.

Со слов главы технологической корпорации, такие сообщения не соответствуют действительности.

«Производство Vera Rubin уже началось. Впереди огромные объемы производства», – сказал он.

Согласно информации Bloomberg, в настоящее время Дженсен Хуанг находится с визитом в Токио, чтобы обсудить, как NVIDIA может помочь Японии в реализации собственных амбиций в области ИИ. Отмечено, что визит Хуанга совпал с инициативой премьер-министра Санаэ Такаичи по привлечению частных инвестиций для разработки японских систем ИИ в поддержку автоматизации производства и робототехники в стране.