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crazycat21
Финская компания NestAI разрабатывает инструменты суверенного ИИ армий Европы
Для обучения моделей компании используются данные, полученные с других устройств, таких как дроны.
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Страны Европы озадачились оснащением инструментами искусственного интеллекта (ИИ) своих вооружённых сил. Одним из разработчиков новых моделей для военных нужд выступает компания NestAI из Финляндии. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Adam Ihse / EPA / ТАСС

Сообщается, что её система обрабатывает информацию из реального мира, чтобы смоделировать действия противника. Это позволяет солдатам тренироваться для ответных действий в условиях, которые максимально приближены к реальным, с учётом особенностей их вооружения и меняющейся обстановки, например, погодных условий.

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Как заявил Питер Сарлин, основатель и глава компании, NestOS предоставляет вооруженным силам возможности искусственного интеллекта, адаптированные к конкретным условиям той или иной страны. Он отметил, что пользователям предоставляются возможности, которые адаптируются именно к условиям восточного фланга НАТО.  

Компания NestAI была основана только в 2025 году. В настоящее время в составе её команды насчитывается двести инженеров и учёных.

Вместо того чтобы конкурировать с крупными языковыми моделями от крупных технологических компаний OpenAI и Anthropic, которые обучаются на данных из интернета, NestAI фокусируется на моделях, ориентированных на конкретные предметные области, с использованием данных, полученных с таких устройств, как дроны.

«Эта инициатива доказывает, что существуют европейские альтернативы, которыми Европа владеет и управляет, и где, как мы знаем, у нас есть доступ к наиболее эффективным моделям», – сказал Сарлин.

С учётом того, что глава компании акцентировал внимание на том, что её продукты адаптируются к условиям восточного фланга блока НАТО, вероятно, первым пользователем новых моделей ИИ станет именно армия Финляндии.

#новости #технологии #искусственный интеллект #армия #нато #европа #openai #финляндия #anthropic #nestai
Источник: bloomberg.com
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