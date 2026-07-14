Для обучения моделей компании используются данные, полученные с других устройств, таких как дроны.

Страны Европы озадачились оснащением инструментами искусственного интеллекта (ИИ) своих вооружённых сил. Одним из разработчиков новых моделей для военных нужд выступает компания NestAI из Финляндии. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Adam Ihse / EPA / ТАСС

Сообщается, что её система обрабатывает информацию из реального мира, чтобы смоделировать действия противника. Это позволяет солдатам тренироваться для ответных действий в условиях, которые максимально приближены к реальным, с учётом особенностей их вооружения и меняющейся обстановки, например, погодных условий.

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Как заявил Питер Сарлин, основатель и глава компании, NestOS предоставляет вооруженным силам возможности искусственного интеллекта, адаптированные к конкретным условиям той или иной страны. Он отметил, что пользователям предоставляются возможности, которые адаптируются именно к условиям восточного фланга НАТО.

Компания NestAI была основана только в 2025 году. В настоящее время в составе её команды насчитывается двести инженеров и учёных.

Вместо того чтобы конкурировать с крупными языковыми моделями от крупных технологических компаний OpenAI и Anthropic, которые обучаются на данных из интернета, NestAI фокусируется на моделях, ориентированных на конкретные предметные области, с использованием данных, полученных с таких устройств, как дроны.

«Эта инициатива доказывает, что существуют европейские альтернативы, которыми Европа владеет и управляет, и где, как мы знаем, у нас есть доступ к наиболее эффективным моделям», – сказал Сарлин.

С учётом того, что глава компании акцентировал внимание на том, что её продукты адаптируются к условиям восточного фланга блока НАТО, вероятно, первым пользователем новых моделей ИИ станет именно армия Финляндии.