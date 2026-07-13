Компания собирается составить конкуренцию тайваньской TSCM.

Американская технологическая корпорация Intel инвестирует 5 миллиардов евро (5,7 миллиарда долларов) в расширение своего завода в Ирландии для восстановления доминирующего положения в производстве на фоне бурного развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

Кампус Intel в Лейкслипе. Фото: Intel

В заявлении компании указано, что инвестиции позволят расширить мощности кампуса в Лейкслипе, расположенного неподалёку от Дублина, в рамках стремления компании нарастить объёмы производства процессоров для центров обработки данных. Инвестиции позволят увеличить мощности по выпуску таких продуктов, как флагманские серверные процессоры Xeon, а также продвинуть научно-исследовательскую деятельность.

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Нага Чандрасекаран, исполнительный вице-президент компании, заявил, что расширение производства является частью плана по увеличению поставок клиентам Intel, занимающимся производством микросхем. В данном случае он подразумевал производственное подразделение компании, выпускающее микросхемы для других технологических компаний. Это подразделение является ключевым элементом стратегии возвращения на рынок, направленной на усиление конкуренции с такими фирмами, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSCM).

Как отмечает Bloomberg, в настоящее время Intel находится на начальном этапе попыток привлечь клиентов для своего бизнеса по производству полупроводников после нескольких неудачных попыток. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что производитель микросхем будет сотрудничать с Apple для проектирования и производства полупроводников на территории США. Если такая сделка состоится, это потенциально может привлечь больше клиентов для Intel.

В апреле этого года Intel выкупила половину доли завода Ирландии, принадлежавшей компании Apollo Global Management, за 14,2 миллиарда долларов. Речь о 49% акций в совместном предприятии. Такой шаг отражает растущую уверенность производителя микросхем в своем бизнесе и убеждение в том, что его продукция может сыграть более значительную роль в буме инвестиций в инфраструктуру ИИ.

В заявлении компании указано, что единственное крупное производственное предприятие Intel за пределами США находится в Израиле. Расширение производства в Ирландии предполагает модернизацию существующих мощностей и установку нового оборудования.