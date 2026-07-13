Вполне закономерно из-за глобального дефицита памяти.

Технологическая компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая на сегодняшний день является крупнейшим в мире контрактным производителем микросхем, сообщила о росте выручки за второй квартал на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордного уровня благодаря резкому росту интереса к приложениям искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Фото: I-Hwa Cheng/Bloomberg

TSMC является крупным поставщиком для таких компаний, как NVIDIA и Apple. В ходе переговоров с инвесторами, состоявшимися в апреле этого года, компания спрогнозировала выручку за второй квартал в диапазоне от 39 до 40,2 миллиарда долларов США. По данным TSMC, только за июнь выручка выросла на 67,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 442,68 миллиарда тайваньских долларов (13,81 миллиарда долларов США), что на 6,2% больше, чем в предыдущем месяце. Публикация данных о выручке была немного перенесена по времени из-за тайфуна Бави, парализовавшего работу финансовых рынков на Тайване.

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Как отмечает Reuters, TSMC является крупнейшей компанией в Азии. Её рыночная капитализация оценивается в 1,955 триллиона долларов. При этом компания не предоставила никаких подробностей или прогнозов на будущее в своем кратком отчёте о доходах.

В течение недели компания должна опубликовать свои финансовые результаты за второй квартал этого года, а также обновить свой прогноз и планы на третий и четвёртые кварталы.

По прогнозу LSEG SmartEstimate, ожидается, что во втором квартале чистая прибыль TSMC вырастет на 58,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост прибыли компании TSMC выглядит вполне логичным из-за резко возросшего спроса на микросхемы памяти, вызванного бумом искусственного интеллекта. Этот бум даже стал причиной дефицита чипов на мировом рынке, а дефицит, как известно, является причиной роста цен.