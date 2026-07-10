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crazycat21
ЕС разработал план «электрификации» для снижения потребления нефти и газа из-за проблем с поставками
Правда, за счёт чего Евросоюз собирается вырабатывать электроэнергию, пока не говорится.
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Европейский союз планирует ввести ряд мер и схем финансирования, направленных на перевод большей части экономики стран объединения на электроэнергию вместо нефти и газа. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Global Look Press/Alicia Windzio

Проект плана, который Еврокомиссия должна опубликовать в скором времени, является частью ответных мер ЕС на энергетические последствия эскалации на Ближнем Востоке, привёдшей к резкому росту цен на нефть и газ в странах Европы. По данным Брюсселя, с конца февраля текущего года напряжённость между США и Ираном привела к тому, что страны блока понесли дополнительные расходы на закупку топлива в размере 50 миллиардов евро (57,11 миллиардов долларов).

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Поэтому Брюссель собирается установить минимальный целевой показатель (в %) в структуре потребления энергии всей экономики ЕС, который приходится на электроэнергию, с 2040 года. Документ ещё находится в стадии разработки, поэтому конкретный процентный показатель пока не определён.

Ускоренная электрификация означала бы более масштабный переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям, замену газовых котлов тепловыми насосами в домах и электрификацию промышленных процессов. В последнем случае предлагается перевод производств на печи, работающие на электричестве, а не на ископаемом топливе.

В настоящее время Брюссель занимается подготовкой мер по стимулированию такого перехода, который  сдерживается высокими первоначальными затратами на электрифицированные технологии. Примером является переход на электромобили, при этом их эксплуатация в повседневной жизни обходится дешевле, чем эксплуатация авто с ДВС.

В проекте указано, что Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит вопрос об обязательной установке тепловых насосов в общественных зданиях, а также об ужесточении целевых показателей государственных закупок электромобилей.

Кроме того Брюссель также предложит правительствам стран блока рамочную программу по снижению НДС на бытовые батареи, электромобили и тепловые насосы, а также запустит в конце этого года аукцион по выделению средств ЕС на промышленные проекты, которые производят тепло с использованием электроэнергии и возобновляемых источников.

Reuters отмечает, что в конце этого года ЕК предложит меры по поэтапной отмене субсидий на ископаемое топливо. Считается, что такой шаг сделает электроэнергию более конкурентоспособной по цене по сравнению с нефтью и газом.

Непонятно, а за счёт чего представители коллективной Европы собрались вырабатывать электроэнергию, которая, по их мнению обходится дешевле? Ведь для её выработки как раз и требуется ископаемое топливо – нефть, газ, уголь. Одними ветряными электростанциями и солнечными панелями в данном случае не обойтись, а с атомной электроэнергетикой в Европе всё не очень хорошо.

#новости #экономика #европа #энергетика #нефть #ближний восток #газ #топливо #энергия #электроэнергетика
Источник: reuters.com
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