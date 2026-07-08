Линейка моделей искусственного интеллекта GPT-5.6 от включает продукты под разные потребности

Американская технологическая компания OpenAI планирует 9 июля широко представить свою самую продвинутую модель искусственного интеллекта (ИИ) и расширить её предварительное тестирование на весь мир. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Olivier Morin/Getty Imag

Первоначально OpenAI выпустила версию GPT-5.6 только для избранных партнёров. Сделано это было под давлением администрации Трампа, требовавшей поэтапного выпуска модели. По информации издания Axios, впоследствии правительство сняло ограничения на платформу. Как заявили в OpenAI, запланированный запуск продукта состоится с одобрения властей Соединённых Штатов.

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Шаги по поэтапному запуску были предприняты после конфликта конкурента OpenAI – компании Anthropic – с Вашингтоном по поводу потенциального неправомерного использования его моделей Mythos и Fable. Министерство торговли США ввело необычные экспортные ограничения на эти модели. После длительных консультаций ограничения в конечном итоге были сняты. Политика властей США в данном вопросе вызвала резонанс в индустрии ИИ и подняла вопросы о том, насколько сильно правительства государств будут контролировать передовые разработки в данной области.

Согласно информации, представленной OpenAI, линейка моделей искусственного интеллекта GPT-5.6 от включает три уровня. Флагманский продукт Sol наиболее функциональный, Terra сбалансирован для повседневной работы и стоит вдвое меньше токенов, а Luna разработана для быстрой и доступной работы. Фирменный продукт OpenAI ChatGPT построен на основе платформы GPT, которая также используется другими разработчиками для создания инструментов и сервисов в области искусственного интеллекта.