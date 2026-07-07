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crazycat21
Власти Китая могут ограничить для иностранцев доступ к передовым отечественным моделям ИИ
Официальный Пекин рассматривает передовые возможности в области ИИ в качестве национального актива, требующего контроля.
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В течение последнего месяца власти КНР проводили встречи с представителями ведущих технологических компаний по вопросу возможного ограничения доступа для зарубежных пользователей к самым передовым китайским моделям искусственного интеллекта (ИИ), включая те, которые еще не выпущены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Фото: Riccardo Milani/AFP/Getty Images

Проведённые переговоры являются результатом ряда шагов официального Пекина по сохранению отечественного ИИ внутри страны. Кроме того, теперь Китай, как и США, рассматривает передовые технологии искусственного интеллекта в качестве важнейшего национального актива, требующего контроля. Согласно данным Reuters, в переговорах с китайскими властями приняли участие такие технологические гиганты,  как Alibaba и ByteDance, а также стартап Z.ai.

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С момента появления модели R1 от DeepSeek в прошлом году китайские модели ИИ добились значительных успехов, благодаря низкой стоимости и постоянно расширяющимся возможностям. Однако любое решение Пекина ограничить доступ к этим продуктам может иметь негативные последствия для рынков ИИ, поскольку, вероятно, приведёт к росту затрат для многих компаний. 

Согласно информации источников Reuters, в ходе встреч, организатором которых выступило Министерство коммерции КНР, обсуждалось введение ограничений на самые передовые модели искусственного интеллекта – как закрытые, так и более открытые версии. Официальные лица также обсуждали возможность внесения любой утечки или кражи запатентованных технологий ИИ в перечень преступлений в соответствии со строгим законом Китая о национальной безопасности.

Кроме того, был поднят вопрос о введении новых мер по ограничению круга лиц, имеющих право финансировать отечественные стартапы в области ИИ. Масштабы возможных ограничений пока ещё находятся на стадии обсуждения, и они могут быть применены только к перспективным моделям. Пока остаётся неясным, когда ограничения вступят в силу, и будут ли они вообще приняты.

Компании Alibaba, ByteDance и Z.ai предлагают потребителям достаточно широкий спектр моделей ИИ. Некоторые из этих имеют закрытый исходный код, а другие являются открытыми, что означает, что пользователи могут загружать, запускать и настраивать базовые системы.

#новости #китай #технологии #искусственный интеллект #deepseek #кнр
Источник: reuters.com
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