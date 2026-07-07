В течение последнего месяца власти КНР проводили встречи с представителями ведущих технологических компаний по вопросу возможного ограничения доступа для зарубежных пользователей к самым передовым китайским моделям искусственного интеллекта (ИИ), включая те, которые еще не выпущены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Проведённые переговоры являются результатом ряда шагов официального Пекина по сохранению отечественного ИИ внутри страны. Кроме того, теперь Китай, как и США, рассматривает передовые технологии искусственного интеллекта в качестве важнейшего национального актива, требующего контроля. Согласно данным Reuters, в переговорах с китайскими властями приняли участие такие технологические гиганты, как Alibaba и ByteDance, а также стартап Z.ai.
С момента появления модели R1 от DeepSeek в прошлом году китайские модели ИИ добились значительных успехов, благодаря низкой стоимости и постоянно расширяющимся возможностям. Однако любое решение Пекина ограничить доступ к этим продуктам может иметь негативные последствия для рынков ИИ, поскольку, вероятно, приведёт к росту затрат для многих компаний.
Согласно информации источников Reuters, в ходе встреч, организатором которых выступило Министерство коммерции КНР, обсуждалось введение ограничений на самые передовые модели искусственного интеллекта – как закрытые, так и более открытые версии. Официальные лица также обсуждали возможность внесения любой утечки или кражи запатентованных технологий ИИ в перечень преступлений в соответствии со строгим законом Китая о национальной безопасности.
Кроме того, был поднят вопрос о введении новых мер по ограничению круга лиц, имеющих право финансировать отечественные стартапы в области ИИ. Масштабы возможных ограничений пока ещё находятся на стадии обсуждения, и они могут быть применены только к перспективным моделям. Пока остаётся неясным, когда ограничения вступят в силу, и будут ли они вообще приняты.
Компании Alibaba, ByteDance и Z.ai предлагают потребителям достаточно широкий спектр моделей ИИ. Некоторые из этих имеют закрытый исходный код, а другие являются открытыми, что означает, что пользователи могут загружать, запускать и настраивать базовые системы.