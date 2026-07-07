В частности, будет показан вычислительный кластер Huawei Atlas 950 на базе 8192 нейронных процессоров Ascend.

На предстоящей Всемирной конференции по искусственному интеллекту (World Artificial Intelligence Conference, WAIC), которая пройдёт в Шанхае с 17 по 20 июля, будут представлены крупные технологические новинки, такие как вычислительный кластер следующего поколения от компании Huawei Technologies, поскольку Китай активно развивает ИИ в глобальной технологической гонке. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post – SCMP.

Фото: Reuters

Как заявил, Тан Вэнькан, директор Шанхайской муниципальной комиссии по экономике и информатизации, в этом году на выставке WAIC 2026 впервые состоится физическая демонстрация устройства Huawei Atlas 950 SuperPoD. Компания Huawei впервые представила вычислительный кластер, работающий на базе 8192 нейронных процессоров Ascend (NPU), в прошлом году. Этот продукт оптимизирован для задач и приложений в области нейронных сетей, искусственного интеллекта и машинного обучения.

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На конференции также состоится дебютный показ того, что Тан Вэнькан назвал «первым в мире телефоном с ИИ-агентом». При этом он не стал указывать разработчика устройства. Среди других интересных новинок будут представлена мультимодальная M3 от MiniMax, операционная система для агентов от StepFun, 3D-чип для вычислений от Dongfang Suanxin, а также новые человекоподобные роботы и ловкие роботизированные руки.

Тан Вэнькан также подчеркнул, что WAIC 2026 будут освещаться такие передовые отраслевые темы, как мировые модели, агенты с открытым исходным кодом, программирование ИИ, токен-экономика и компании с одним сотрудником, использующие искусственный интеллект для замены персонала. Как заявил Ван Жуомэн, представитель Национальной комиссии по развитию и реформам, поставки китайских телефонов и компьютеров с ИИ в 2025 году превысили 100 миллионов единиц. Ожидается, что в этом году продажи превзойдут количество гаджетов без ИИ.