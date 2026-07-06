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crazycat21
Прибыль китайского гиганта Longsys по производству памяти в первом полугодии вырастет в 600 раз
Это стало возможным благодаря глобальному буму искусственного интеллекта.
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Один из крупнейших китайских производителей модулей памяти прогнозирует более чем 600-кратный рост прибыли за первые шесть месяцев 2026 года, что подчеркивает положительное влияние глобального роста спроса на микросхемы памяти, производимые на территории материкового Китая. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Фото: Longsys

Компания Shenzhen Longsys Electronics сообщила, что чистая прибыль, которая должна быть выплачена её акционерам, по прогнозам, составит от 9,2 миллиарда юаней (1,36 миллиарда долларов США) до 11 миллиардов юаней за первые шесть месяцев этого года. Для сравнения, в 2025 году прибыль акционеров за аналогичный период составила всего 14,8 миллиона юаней.

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Согласно предварительному прогнозу прибыли компании, это будет означать рост на 62204–74394% в годовом исчислении. Ожидается, что выручка достигнет 22–25 миллиардов юаней по сравнению с 10,2 миллиардами юаней годом ранее.

Компания Longsys объяснила резкое улучшение показателей прибыли возросшим спросом со стороны конечных потребителей и ограниченным ростом мировых мощностей по производству пластин памяти. Это способствовало созданию благоприятной рыночной среды для полупроводниковой промышленности.

Компания также сообщила о продлении соглашений о поставках модулей памяти, включая долгосрочные соглашения или меморандумы о взаимопонимании, что помогло обеспечить ресурсы для будущего роста.

Как отмечает SCMP, опубликованные данные являются свидетельством того, что цепочка поставок памяти в КНР выигрывает от глобального восстановления рынков DRAM и NAND, где спрос со стороны производителей искусственного интеллекта (ИИ) привел к сокращению предложения и росту цен в отдельных сегментах отрасли.

#новости #китай #технологии #полупроводники #nand #dram #кнр #модули памяти #longsys
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