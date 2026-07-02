Такое решение уже вызвало негодование среди коллекционеров физических копий видеоигр.

Компания Sony прекратит выпуск физических дисков для своих игровых консолей PlayStation с января 2028 года, полностью перейдя на цифровой формат. Таким образом, потребители смогут загружать игры только из онлайн-магазина компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Richard A. Brooks/AFP/Getty Images

Переход на цифровые носители позволит Sony более точно соответствовать тому, как большинство пользователей консолей предпочитает получать доступ к играм. Компания Sony заявила, что этот переход никак не повлияет на игры, которые должны выйти до начала 2028 года. Они по-прежнему будут выпускаться на дисках.

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Bloomberg отмечает, что японская компания стала первым крупным производителем консолей, полностью отказавшимся от физических носителей. И Sony и Microsoft уже выпустили более дешевые цифровые версии последних моделей консолей, которые не принимают диски. Однако их основные продукты продолжают поддерживать физические копии игр и Blu-ray диски.

Корпорация Sony заявила, что потребительские предпочтения в индустрии развлечений, в целом, продолжают смещаться к цифровым образам. Такое объявление немедленно вызвало шквал негодования среди геймеров в социальных сетях, поскольку некоторые из них на протяжении десятилетий собирали ценные коллекции игр на различных носителях. Теперь им ничего не останется, кроме как перейти на цифровую библиотеку Sony.

В отдельном сообщении компания Sony также объявила о предстоящем закрытии своих цифровых магазинов для игровой консоли PlayStation 3 и портативного игрового устройства Vita. Там отметили, что такое решение далось «нелегко», поскольку PS3 и PS Vita являются важной эпохой в истории PlayStation. Как отмечает Bloomberg, последнее заявление только усилило опасения среди коллекционеров физических копий видеоигр, поскольку они считают, что цифровая поддержка будет существовать только до тех пор, пока это необходимо производителю.