В настоящее время единственное предприятие компании Urenco на территории Штатов может обеспечить только треть потребностей в топливе для местных АЭС

Компания Urenco USA, единственная в Соединённых Штатах коммерческая компания, осуществляющая обогащение урана, планирует инвестировать миллиарды долларов для увеличения имеющихся производственных мощностей почти на 50% в связи с ожидаемым резким ростом спроса на электроэнергию. Об этом сообщает Bloomberg.

Завод по обогащению урана компании Urenco USA недалеко от города Юнис, штат Нью-Мексико. Фото: Mark Felix/Bloomberg



В своём заявлении Urenco указала, что инвестиции будут направлены на строительство завода по обогащению урана на юго-востоке Нью-Мексико. Первая из 24 установок центрифуг, используемых для обогащения топлива, будет введена в эксплуатацию в 2032 году.

Борис Шухт, генеральный директор компании Urenco, заявил, что запланированное расширение производственных мощностей отражает приверженность компании к созданию устойчивой цепочки поставок ядерного топлива в США, ориентированной на удовлетворение долгосрочных потребностей местных клиентов, а также на обеспечение энергетической безопасности страны.

Bloomberg подчёркивает, что объявление о расширении производственных мощностей прозвучало на фоне стремления Штатов обеспечить огромные объёмы выработки электроэнергии для центров обработки данных, использующих ИИ. При этом одними из главных бенефициаров станет атомная энергетика. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать на увеличении выработки электроэнергии на АЭС в четыре раза. Для решения такой задачи потребуется резко увеличить производство уранового топлива.

Ныне существующий в Штатах завод Urenco имеет годовую мощность, которая может удовлетворить примерно одну треть внутреннего спроса. Компания располагает четырьмя предприятиями по всему миру.