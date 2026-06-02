crazycat21
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг считает, что работникам следует платить «как можно больше»
Разумный коммерческий подход. Если прибыль растёт, то должна расти и мотивация персонала.
Дженсен Хуанг, генеральный директор американской технологической корпорации NVIDIA, заявил, что платит сотрудникам компании максимально возможную зарплату, высказав свое мнение по поводу всё нарастающей в мире дискуссии о том, каким образом следует распределять прибыль, полученную от бума инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Заявление прозвучало в кулуарах выставки Computex в Тайбэе. Об этом сообщает Bloomberg.

Дженсен Хуанг на выставке Computex 2026 в Тайбэе. Фото: Lam Yik Fei/Bloomberg

«Я считаю, что людям следует платить как можно больше», – сказал Хуанг.

Агентство отмечает, что он отвечал на вопросы журналистов относительно сотрудничества NVIDIA с южнокорейской компанией Samsung и о её недавнем соглашении о вознаграждении, согласно которому инженерам-разработчикам микросхем будут выплачиваться дополнительные ежегодные бонусы в размере до 400 000 долларов.

«Я плачу своим сотрудникам столько, сколько могу. Это то, что я делаю, но это не делает ситуацию правильной», – сказал Дженсен Хуанг.

Таким образом, он, вероятно, дал понять, что не все ведущие технологические компании справедливо оплачивают труд своих сотрудников [прим.].

Как подчёркивает Bloomberg, в настоящее время главные бенефициары глобального внедрения искусственного интеллекта, то есть технологические компании Юго-Восточной Азии, испытывают всё большее давление с требованием поделиться прибылью. 

СиСи Вэй, генеральный директор TSMC, в ходе недавнего собрания сотрудников заверил их в том, что мотивационная программа (премирования) в этом году будет развиваться быстрее, чем в прошлом периоде. На ближайшем ежегодном общем собрании акционеров могут возникнуть дополнительные вопросы, касающиеся вознаграждения персонала.

Bloomberg отмечает, что сотрудники всерьёз опасаются сокращений рабочих мест. Глава компании NVIDIA назвал «чепухой» домыслы о том, что ИИ может угрожать рабочим местам. Он заявил, что вместо сокращений он будет способствовать росту выручки и прибыли компании.

#nvidia #новости #samsung #технологии #искусственный интеллект #дженсен хуанг #jensen huang #tmsc
Источник: bloomberg.com
