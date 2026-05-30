Компанию обвиняют в недобросовестной рекламе и сокрытии дефектов оборудования.

Американская компания Tesla, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, столкнулась с судебным иском со стороны потребителей из Китая из-за своей функции полного автономного вождения (Full Self-Driving, FSD). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на китайское издание Beijing News.

Заявлено, что суд в Пекине уже провёл первое слушание по делу, возбужденному десятью автовладельцами, которые обвиняют компанию Tesla во вводящей в заблуждение рекламе и мошенничестве.

Согласно сообщению со ссылкой на адвоката истцов, все десять человек требуют компенсацию в размере более 3,95 миллиона юаней (583 тысячи долларов США).

Спор разгорелся вокруг вопроса о том, соответствует ли система FSD компании Tesla заявленным характеристикам «полностью автономного вождения». Как заявляют истцы, данная технология не получила одобрение со стороны регулирующих органов Китая, поэтому она не может выполнять заявленные функции. Истцы также утверждают, что компания скрывала дефекты оборудования, чтобы побудить покупателей к покупке.

В свою очередь, компания Tesla опровергла эти обвинения, заявив, что некоторые функции технологии полностью работоспособны, другие работоспособны частично, а дополнительные функции всё ещё находятся в разработке. Компания также заявила, что у неё нет официальной информации по данному вопросу.

Как отмечает Bloomberg, этот случай усиливает пристальное внимание к системе полного автономного вождения Tesla и расследование потенциальных недостатков в способности этой технологии справляться с условиями движения в условиях ограниченной видимости.