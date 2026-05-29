Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
ЕС заявляет о необходимости выделения €120 миллиардов для возобновления производства микросхем
Очередная попытка коллективной Европы отстоять свой технологический суверенитет.
реклама

Европейский союз предпринимает очередную попытку возродить свою полупроводниковую промышленность, находящуюся в глубоком кризисе, посредством пересмотра Закона о микросхемах (Chips Act). Согласно планам, на возрождение отрасли потребуется 120 миллиардов евро (140 миллиардов долларов) государственных и частных инвестиций к 2035 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Предприятие по производству полупроводников в Дрездене, Германия. Фото: Liesa Johannssen-Koppitz/Bloomberg

Первоначальный закон, принятый в 2023 году не помог увеличить долю блока на мировом рынке. В новом законе Chips Act 2.0 основное внимание будет уделено практическим способам стимулирования местного спроса на чипы, произведенные в Евросоюзе.

реклама

Согласно планам, одним из стратегических проектов, находящихся на рассмотрении, является строительство нового завода по производству полупроводников для искусственного интеллекта (ИИ) и передовых 3-нанометровых чипов. Оценочная стоимость проекта составляет 30 миллиардов евро. Финансирование должно быть осуществлено Европейской комиссией (ЕК), отдельными государствами блока и частными компаниями.

ЕК также собирается сводить компании из таких секторов, как телекоммуникации, оборона и автомобилестроение, с поставщиками микросхем, которые будут разрабатывать технологии в соответствии с их потребностями.

Планы ЕК должны быть представлены европейским законодателям в ближайшие дни, и в них ещё могут быть внесены изменения. В предложении Еврокомиссии указано, что если первый закон о чипах был преимущественно ориентирован на предложение, то закон о чипсах 2.0 уделяет больше внимания мерам, направленным на стимулирование спроса.

ЕС планирует финансировать свои проекты за счёт существующих грантов в рамках программ «Горизонт Европа» и «Цифровая Европа» до 2028 года. Вопрос о будущем финансировании должен быть подтверждён в следующем бюджете блока. Он пока находится в стадии обсуждения.

Первоначальный закон о чипах, вступивший в силу на фоне глобального дефицита полупроводников, должен был удвоить рыночную долю ЕС в производстве до 20% за счёт увеличения расходов на исследования и разработки и ослабления ограничений на расходы государств блока. План не был реализован, ЕС уступил позиции в производстве чипов для ИИ Соединённым Штатам и странам Юго-Восточной Азии. 

Новый закон является одним из столпов стратегии ЕС по обеспечению технологического суверенитета – масштабного плана по снижению зависимости Европы от китайских и американских технологий путем инвестирования в местные компании и предпочтения продукции, произведенной в Евросоюзе.

Закон позволит ЕС продолжать финансировать разработку передовых микросхем, а также сократит некоторые бюрократические процедуры для проектов, связанных с полупроводниками, которые считаются критически важными для европейской технологической экосистемы.

#новости #технологии #полупроводники #евросоюз #европа #чипы #производство #еврокомиссия #микросхемы
Источник: bloomberg.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Металлоискатель нашёл в Румынии редкие золотые ожерелья возрастом 3000 лет
Китай отправил синтетические человеческие эмбрионы на орбиту для изучения их развития в космосе
Минтранс России представил законопроект о постоплате парковок на общественное обсуждение
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
Quarterhorse Mk 2.1 – самый быстрый частный беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет в мире
GIGABYTE выпустила видеокарту RTX 5060 GAMING OC V2 — на 7 МГц быстрее первой версии
Энтузиаст сравнил игровую производительность пяти поколений PCIe на ПК с RX 9070 и RTX 5070
Китай стал крупнейшим производителем тоннелепроходческих щитов и поставляет их в 36 стран
Европа рискует стать зоной распространения опасного вируса чикунгунья к концу века
Нидерланды заблокировали покупку популярного в стране провайдера Solvinity американской компанией
Специалисты Tom's Hardware разобрали и протестировали БП Super Flower Leadex Titanium на 2800 Вт
В Калифорнии начали хранить углекислый газ под землёй
На одном из кладбищ США обнаружили подземную колонию из 5,5 миллиона пчел
YouTube усиливает борьбу за авторские права во всём мире блокировкой VPN
Инженер Google заработал $1,2 млн на инсайдерской торговле в США
Bugatti создает новый эксклюзивный гиперкар на базе Chiron с дизайном в стиле Bolide и Tourbillon

Популярные статьи

Конец эры бюджетного ПК-гейминга – впереди темные времена и эпоха дешевых мобилок
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter