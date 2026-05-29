Очередная попытка коллективной Европы отстоять свой технологический суверенитет.

Европейский союз предпринимает очередную попытку возродить свою полупроводниковую промышленность, находящуюся в глубоком кризисе, посредством пересмотра Закона о микросхемах (Chips Act). Согласно планам, на возрождение отрасли потребуется 120 миллиардов евро (140 миллиардов долларов) государственных и частных инвестиций к 2035 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Предприятие по производству полупроводников в Дрездене, Германия. Фото: Liesa Johannssen-Koppitz/Bloomberg

Первоначальный закон, принятый в 2023 году не помог увеличить долю блока на мировом рынке. В новом законе Chips Act 2.0 основное внимание будет уделено практическим способам стимулирования местного спроса на чипы, произведенные в Евросоюзе.

реклама

Согласно планам, одним из стратегических проектов, находящихся на рассмотрении, является строительство нового завода по производству полупроводников для искусственного интеллекта (ИИ) и передовых 3-нанометровых чипов. Оценочная стоимость проекта составляет 30 миллиардов евро. Финансирование должно быть осуществлено Европейской комиссией (ЕК), отдельными государствами блока и частными компаниями.

ЕК также собирается сводить компании из таких секторов, как телекоммуникации, оборона и автомобилестроение, с поставщиками микросхем, которые будут разрабатывать технологии в соответствии с их потребностями.

Планы ЕК должны быть представлены европейским законодателям в ближайшие дни, и в них ещё могут быть внесены изменения. В предложении Еврокомиссии указано, что если первый закон о чипах был преимущественно ориентирован на предложение, то закон о чипсах 2.0 уделяет больше внимания мерам, направленным на стимулирование спроса.

ЕС планирует финансировать свои проекты за счёт существующих грантов в рамках программ «Горизонт Европа» и «Цифровая Европа» до 2028 года. Вопрос о будущем финансировании должен быть подтверждён в следующем бюджете блока. Он пока находится в стадии обсуждения.

Первоначальный закон о чипах, вступивший в силу на фоне глобального дефицита полупроводников, должен был удвоить рыночную долю ЕС в производстве до 20% за счёт увеличения расходов на исследования и разработки и ослабления ограничений на расходы государств блока. План не был реализован, ЕС уступил позиции в производстве чипов для ИИ Соединённым Штатам и странам Юго-Восточной Азии.

Новый закон является одним из столпов стратегии ЕС по обеспечению технологического суверенитета – масштабного плана по снижению зависимости Европы от китайских и американских технологий путем инвестирования в местные компании и предпочтения продукции, произведенной в Евросоюзе.

Закон позволит ЕС продолжать финансировать разработку передовых микросхем, а также сократит некоторые бюрократические процедуры для проектов, связанных с полупроводниками, которые считаются критически важными для европейской технологической экосистемы.