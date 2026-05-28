crazycat21
Запуски ракеты New Glenn будут возобновлены несмотря на неудачный вывод на орбиту полезной нагрузки
По результатам расследования компания Blue Origin внесла технические изменения в конструкцию ракеты.
Американская космическая компания Blue Origin завершила расследование причин аварии, произошедшей во время третьего полёта тяжёлой ракеты-носителя New Glenn. Завершение расследования означает, что система вскоре будет допущена к дальнейшим испытаниям.

Тяжёлая ракета-носитель New Glenn на стартовой площадке. Фото: Blue Origin

Третий испытательный полёт ракеты New Glenn состоялся в апреле 2026 года. Ракета высотой почти 100 метров стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Полезной нагрузкой был спутник связи Block 2 BlueBird компании AST SpaceMobile. Во время полёта возникла проблема во второй ступени ракеты, в результате спутник был выведен на слишком низкую орбиту для дальнейшей эксплуатации.

Расследование показало, что во время второго включения двигателя верхней ступени ракеты произошла тепловая аномалия из-за утечки криогенного вещества, что привело к замерзанию гидравлической линии. Это нарушило работу двигательной установки ступени и, как следствие, один из двигателей BE-3U не смог обеспечить полную тягу, необходимую для вывода полезной нагрузки на орбиту.

Компания Blue Origin подготовила девять корректирующих мер и технических изменений для предотвращения подобных проблем в будущем. Подробности внесённых изменений не разглашались, но Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что проверит их выполнение перед следующим запуском ракеты.

Компания AST SpaceMobile, оператор полезной нагрузки заявила, что, несмотря на неудачу, она продолжит дальнейшее сотрудничество с Blue Origin. Компания Blue Origin была выбрана компанией AST в ноябре 2024 года. Соглашение о многократных запусках предусматривает несколько выводов спутников в течение нескольких лет. Завершение разбирательства означает, что Blue Origin может возобновить запуски ракет New Glenn. В настоящее время компания готовится к миссии, получившей обозначение NG-4.

Несмотря на неудачу с выводом полезной нагрузки, компании Blue Origin в ходе миссии NG-3 удалось успешно вернуть нижнюю ступень ракетной системы на специальную баржу Jacklyn примерно через шесть минут после старта. Эта ступень использовалась во втором испытательном полёте, после чего была подготовлена к следующему запуску.

Двухступенчатая ракета New Glenn имеет длину более 98 метров и предназначена для доставки полезной нагрузки массой до 45 тонн на низкую околоземную орбиту (НОО) и до 13,5 тонн на геостационарную переходную орбиту. Ускоритель ракеты может использоваться повторно.

#новости #космос #blue origin #ракета-носитель #new glenn
Источник: space24.pl
