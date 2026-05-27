crazycat21
NASA выбрало Blue Origin и несколько космических компаний для осуществления лунных миссий
Все контракты заключены в рамках реализации лунной программы «Артемида».
Космическое агентство США (NASA) заключило контракты с профильными компаниями, включая Blue Origin Джеффа Безоса и Astrolab, на отправку роботизированных посадочных модулей, луноходов и дронов для поддержки запланированных миссий по исследованию Луны. Об этом сообщает Reuters.

Штаб-квартира NASA в Вашингтоне. Фото: Kevin Carter/ Getty Images

NASA выделило компаниям Astrolab и Lunar Outpost 219 и 220 миллионов долларов соответственно на создание и доставку лунных вездеходов. С Blue Origin был подписан контракт на сумму 188 миллионов долларов на доставку луноходов на поверхность естественного спутника Земли при помощи беспилотного грузового лунного посадочного модуля Mark 1.

Отмечено, что новые контракты являются частью более широкой лунной программы Artemis («Артемида»), основная цель которой – возвращение человека на Луну и поддержка будущих исследований дальнего космоса.

Американское космическое агентство также сообщило, что выбрало компанию для создания космического аппарата, который будет доставлять беспилотники с околоземной орбиты на Луну в рамках миссии MoonFall. Запуск миссии запланирован на 2028 год.

Пересмотренный план программы «Артемида», разработанной в период первых президентских полномочий Дональда Трампа, предусматривает создание инфраструктуры, в центре которой будет лунная база, и космических аппаратов на поверхности естественного спутника Земли.

Вторая миссия в рамках реализации программы «Артемида» состоялась в апреле этого года. В ходе неё четыре астронавта совершили облёт Луны. Миссия является одним из этапов подготовки к высадке человека на поверхность небесного тела.

#новости #сша #космос #nasa #луна #blue origin #artemis #артемида #лунная программа #освоение луны
Источник: reuters.com
