Только поставки смартфонов Xiaomi в первом квартале этого года сократились на 19%

Прибыль Xiaomi в первом квартале этого года оказалась ниже ожиданий аналитиков, поскольку резкое повышение цен на память нанесло серьезный удар по бизнесу китайской компании в сфере смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно опубликованным данным, за первые три месяца 2026 года чистая прибыль компании снизилась на 57% до 4,72 миллиардов юаней (695 миллионов долларов), что вдвое превышает падение в четвёртом квартале прошлого года и хуже среднего прогноза аналитиков в 52%. Выручка снизилась на 11% – до 99 миллиардов юаней, что примерно соответствует ожиданиям аналитиков отрасли. Это первое квартальное снижение почти за три года.

Фото: Na Bian/Bloomberg

Bloomberg отмечает, что среди всех ведущих мировых производителей смартфонов из-за продолжающегося глобального дефицита микросхем памяти больше всех пострадала именно компания Xiaomi. Ведущие поставщики, среди которых Samsung Electronics и SK Hynix, отдали приоритет производству передовой памяти, используемой в центрах обработки данных, предназначенных для работы с искусственным интеллектом (ИИ). В результате возник дефицит традиционных микросхем памяти, что привело к резкому росту цен на них.

Кроме того, решение основателя компании Лэй Цзюня о переходе на производство электромобилей с выходом на сверхконкурентный автомобильный рынок Китая стало дополнительным фактором, негативно влияющим на прибыль Xiaomi. Согласно данным агентства, цены на акции Xiaomi упали вдвое с исторического максимума в июле прошлого года, что сделало их одними из худших по показателям в индексе Hang Seng Tech за этот период. В аналитической записке компании Jefferies указано, что резкий рост стоимости модулей памяти может негативно сказаться на рентабельности и объемах продаж смартфонов, а также усложнит задачу Xiaomi выделиться на высококонкурентном рынке электромобилей Китая.

Согласно данным аналитической компании IDC, глобальные поставки смартфонов Xiaomi в первом квартале этого года сократились на 19% на фоне общего спада рынка на 2,9%. Причина в том, что компания сократила объемы продаж недорогих устройств для компенсации роста стоимости памяти. По мнению IDC, падение в первом квартале является лишь незначительным предвестником того, что произойдёт в 2026 году. Аналитики предупреждают о дальнейшем снижении поставок и усилении давления на компании, которые преимущественно ориентированы на бюджетный сегмент рынка смартфонов. К таковым относится Xiaomi.

Компания рассчитывает на своё подразделение электромобилей для дальнейшего роста. Xiaomi вышла на китайский рынок электромобилей в период ожесточённой ценовой войны между отечественными производителями. С момента объявления о выходе на рынок электромобилей в 2024 году компания поставила более 600 тысяч авто. Лэй Цзюнь, глава компании, поставил цель продать 550 тысяч электромобилей только в этом году. Кроме того, компания планирует начать продажи в Европе с 2027 года. Однако перспективы рынка электромобилей по-прежнему выглядят мрачными, поскольку рынок электромобилей Китая пострадал от сокращения субсидий, а конкуренция остается жёсткой.