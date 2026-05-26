crazycat21
Xiaomi инвестирует около $8,8 млрд в ИИ для обеспечения устойчивости своей аппаратной экосистемы
В течение следующих трёх лет компания намерена инвестировать 8,8 миллиарда долларов в разработку передовых моделей ИИ.
Китайская технологическая компания Xiaomi делает ставку на искусственный интеллект (ИИ), чтобы обеспечить будущее своей разветвленной империи аппаратного обеспечения. Она инвестирует огромные средства в модели с открытым исходным кодом, чтобы гарантировать, что её следующее поколение смартфонов и электромобилей не отстанет от рынка, управляемого ИИ. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Фото: AFP

Новейшая модель ИИ от компании из Пекина, MiMo-V2.5-Pro, которая была представлена в апреле, была признана платформой для сравнения показателей Artificial Analysis лучшей в мире моделью с открытым исходным кодом по агентным возможностям, то есть по способности системы искусственного интеллекта автономно выполнять сложные многоэтапные задачи.

Лидирующие позиции в бенчмарке свидетельствуют о раннем прогрессе компании, поскольку компания начала выпускать системы искусственного интеллекта с открытым исходным кодом всего год назад. Недавно Xiaomi заявила о выделении более 60 миллиардов юаней (8,8 миллиардов долларов США) на инвестиции в ИИ в течение ближайших трёх лет, что подчеркивает её стремление к разработке передовых моделей ИИ.

Аналитики отрасли отмечают, что достаточно крупная ставка Xiaomi на ИИ имеет решающее значение для того, чтобы помочь компании воспользоваться новыми возможностями, поскольку новые технологии всё больше интегрируются в аппаратное и мобильное оборудование.

Как отметил Хайден Хоу, главный аналитик исследовательской компании Canalys, искусственный интеллект является наиболее важным фактором для всех технологических компаний, производящих потребительские товары.

В тесте на искусственный интеллект модель MiMo V2.5 Pro от компании Xiaomi заняла второе и третье места в общем тесте интеллекта и кодирования, уступив лишь продуктам DeepSeek и Moonshot AI. Это две ведущие лаборатории искусственного интеллекта в Китае, разрабатывающие системы с открытым исходным кодом.

#новости #xiaomi #искусственный интеллект #deepseek #moonshot ai #mimo-v2.5-pro
Источник: scmp.com
