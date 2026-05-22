crazycat21
Трамп отложил подписание указа об искусственном интеллекте, чтобы сохранить «лидерство» над Китаем
Документ предусматривал добровольное взаимодействие компаний и властей для проверки новейших моделей ИИ перед их выпуском.
Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил подписание указа об искусственном интеллекте, поскольку ему не нравятся некоторые его аспекты, поэтому он не хочет предпринимать никаких шагов, которые могли бы подорвать позиции США в конкуренции с Китаем в области ИИ. Об этом сообщает Reuters. Согласно данным агентства, изначально Трамп планировал подписать указ на церемонии в четверг, 21 мая, на которой должны были присутствовать генеральные директора компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

Президент США Дональд Трамп. Фото: © AP Photo/ Alex Brandon

Американские СМИ сообщили, что первоначальные планы администрации Трампа были пересмотрены по настоянию руководителей крупных компаний, среди которых Илон Маск, а также бывшего советника Трампа по вопросам ИИ Дэвида Сакса. В свою очередь, Маск, комментируя эти сообщения, отметил, что они не соответствуют действительности. Он добавил, что до сих пор не знает о содержании указа и что президент Трамп говорил с ним только после того, как отказался подписать документ.

 «Я думаю, это мешает нам лидировать в Китае, мы лидируем во всех странах и я не хочу делать ничего, что могло бы помешать этому лидерству», – заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Reuters со ссылкой на источники, знакомые с текстом неподписанного указа, сообщает, что он предусматривал создание добровольной системы взаимодействия разработчиков искусственного интеллекта с правительством США до публичного выпуска передовых моделей ИИ. Дональд Трамп не уточнил, против каких конкретно пунктов указа он возражает. Как отмечает агентство, представители технологической индустрии опасаются, что положения указа могут нанести ущерб прибыли отрасли, если они замедлят внедрение новых моделей или побудят компании изменить характеристики этих моделей для решения проблем безопасности.

Ещё один источник Reuters отметил, что Трамп планировал поручить правительству США использовать передовые модели для улучшения кибербезопасности государственных систем, а также сетей, принадлежащих секторам, имеющим жизненно важное значение для экономики, таким как банки и учреждения здравоохранения. В настоящее время в Штатах, в правительственных кругах и среди представителей бизнеса, нарастает обеспокоенность по поводу рисков в области кибербезопасности, которые могут создать новые мощные системы ИИ. К последним относится и модель Mythos от Anthropic. Ранее эта компания уведомила, что её разработка может значительно ускорить сложные кибератаки.

Если обратить внимание на слова Трампа о «лидерстве» в данной сфере, то, вероятно, тут речь всё же о несколько другом. Белый дом планирует использовать перспективные модели ИИ исключительно для достижения собственных геополитических целей. И дополнительные контроль, пусть даже и со стороны собственных федеральных властей, в данном случае неуместен. 

#новости #сша #технологии #искусственный интеллект #трамп #anthropic #mythos
Источник: reuters.com
