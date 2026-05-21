В состав консорциума AION вошли две телекоммуникационные компании, частная инвестиционная компания, поставщик электроэнергии и оператор центров обработки данных.

Консорциум европейских компаний подаст заявку на участие в проекте стоимостью 10 миллиардов евро (11,6 миллиарда долларов) по строительству крупного кампуса центров обработки данных во Франции, в рамках усилий Европы по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник фото: Bloomberg

В состав группы, получившей название AION, входят телекоммуникационные компании Iliad и Orange, частная инвестиционная фирма Ardian, поставщик энергии Electricite de France и оператор центров обработки данных Scaleway, а также другие компании, говорится в заявлении AION. Все названные фирмы зарегистрированы во Франции. Как заявил в ходе пресс-конференции Бенуа Гайошет, руководитель инфраструктурного подразделения Ardian в Европе, суммарная потребность в финансировании для реализации проекта может превысить сумму в 10 миллиардов евро.

Как отмечает Bloomberg, в прошлом году исполнительный орган ЕС (Еврокомиссия) объявил о выделении средств для строительства пяти крупных центров обработки данных на территории Европы, необходимых для новых моделей на фоне глобального бума искусственного интеллекта (ИИ). Еврокомиссия определила развитие вычислительных ресурсов в качестве политического приоритета для снижения зависимости блока от американских технологий. Однако немногие компании, за исключением французской Mistral AI, могут предложить популярные модели ИИ. При этом масштабы строительства центров обработки данных в Европе меньше, чем в других регионах мира.

Томас Рейно, генеральный директор Iliad, заявил, что компания может выделить для реализации проекта до 4 миллиардов евро. На первоначальном этапе мощность площадки по обработке данных может составить до 100 МВт. Согласно информации представителей компании, чипы для ИИ могут быть приобретены у NVIDIA, AMD и других производителей по мере развития проекта в зависимости от производительности.