К 2030 году через железнодорожный пограничный пункт Забайкальск – Манчжоули будет дополнительно проходить 11 миллионов тонн груза.

Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве новой железнодорожной ветки через общую границу. Новое соглашение является частью более широкой инициативы по расширению транспортных связей и торговли между двумя государствами. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, подписание соглашения официальными лицами состоялось 20 мая в ходе церемонии, на которой присутствовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее Министерство транспорта РФ уже сообщало, что реализация совместного проекта предусматривает строительство второй железнодорожной линии с китайской стандартной шириной колеи на границе между Забайкальском на Дальнем Востоке России и Маньчжоули во Внутренней Монголии Китая. Согласно данным Минтранса России, новая ж/д линия должна увеличить пропускную способность грузов между странами на 11 миллионов тонн к 2030 году, что составляет почти 50 пар дополнительных грузовых составов ежесуточно.

Bloomberg отмечает, что Забайкальск – Манчжоули является самым загруженным железнодорожным пограничным пунктом на российско-китайской границе. При этом он играет важнейшую роль в торговле между двумя государствами. В настоящее время грузы перегружаются между российскими вагонами с более широкой колеёй 1520 миллиметров и китайскими со стандартной колеёй 1435 миллиметров.

Агентство подчёркивает, что с февраля 2022 года, когда страны Запада ввели в отношении РФ санкции, объём торговли России и Китая вырос на 50% и уже превысил 200 миллиардов долларов в год. Однако, торговля между двумя странами на протяжении многих лет сдерживалась проблемами ж/д перевозок, которые только усугублялись по мере роста грузооборота.

Москва использовала свою железнодорожную сеть для перенаправления значительной части своего товарного экспорта, такого как уголь и алюминий, в Китай, поскольку Евросоюз ввёл ограничения на поставки из России, а некоторые покупатели отказались от российских товаров. Кроме того, Россия наращивает поставки сельскохозяйственной продукции своему восточному соседу.

Ранее обе страны заявляли о намерении увеличить объемы торговли за счёт развития совместных проектов сельскохозяйственной инфраструктуры на российском Дальнем Востоке, включая строительство зерновых терминалов, предприятий пищевой промышленности и прокладки маршрутов поставок в Китай.

Экспорт российских кормов для животноводства также может получить импульс для развития после того, как официальные лица обеих стран подписали соглашение о ветеринарных и санитарных требованиях к этой продукции во время визита Владимира Путина в Пекин.