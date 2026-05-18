Причина роста мирового спроса в событиях на Ближнем Востоке

Экспорт солнечных батарей из Китая в апреле текущего года оставался устойчивым, вопреки ожиданиям, что отмена налоговых льгот снизит зарубежный спрос на данный тип продукции. Об этом сообщает Bloomberg.

Солнечные батареи на заводе в городе Сиань, провинция Шэньси, Китай. Фото: Qilai Shen/Bloomberg

Согласно данным, которые опубликовало Главное таможенное управление КНР, объем поставок солнечных батарей в прошлом месяце вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает Bloomberg, рост продаж в апреле последовал за резким увеличением экспорта солнечных элементов в марте, который тогда составил целых 80%. Он частично был вызван увеличением объемов поставок в преддверии отмены экспортных пошлин с 1 апреля.

Агентство отмечает, что перебои в энергообеспечении, вызванные эскалацией на Ближнем Востоке, стимулировали рост мирового спроса на китайские солнечные батареи. За первые четыре месяца 2026 года экспорт солнечных батарей из КНР вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом подчёркивается, что рост зарубежных продаж резко контрастирует со снижением внутреннего спроса. В частности, в марте текущего года темпы ввода в эксплуатацию солнечных электростанций в Китае достигли четырёхлетнего минимума. Снижение динамики отражается и на производстве солнечных батарей, которое, согласно данным Национального бюро статистики, в апреле упало на 26%.