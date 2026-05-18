Экспорт солнечных батарей из Китая в апреле текущего года оставался устойчивым, вопреки ожиданиям, что отмена налоговых льгот снизит зарубежный спрос на данный тип продукции. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно данным, которые опубликовало Главное таможенное управление КНР, объем поставок солнечных батарей в прошлом месяце вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает Bloomberg, рост продаж в апреле последовал за резким увеличением экспорта солнечных элементов в марте, который тогда составил целых 80%. Он частично был вызван увеличением объемов поставок в преддверии отмены экспортных пошлин с 1 апреля.
Агентство отмечает, что перебои в энергообеспечении, вызванные эскалацией на Ближнем Востоке, стимулировали рост мирового спроса на китайские солнечные батареи. За первые четыре месяца 2026 года экспорт солнечных батарей из КНР вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом подчёркивается, что рост зарубежных продаж резко контрастирует со снижением внутреннего спроса. В частности, в марте текущего года темпы ввода в эксплуатацию солнечных электростанций в Китае достигли четырёхлетнего минимума. Снижение динамики отражается и на производстве солнечных батарей, которое, согласно данным Национального бюро статистики, в апреле упало на 26%.