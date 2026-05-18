Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Экспорт солнечных батарей из Китая остаётся стабильным даже после отмены налоговых льгот
Причина роста мирового спроса в событиях на Ближнем Востоке

Экспорт солнечных батарей из Китая в апреле текущего года оставался устойчивым, вопреки ожиданиям, что отмена налоговых льгот снизит зарубежный спрос на данный тип продукции. Об этом сообщает Bloomberg.

Солнечные батареи на заводе в городе Сиань, провинция Шэньси, Китай. Фото: Qilai Shen/Bloomberg

Согласно данным, которые опубликовало Главное таможенное управление КНР, объем поставок солнечных батарей в прошлом месяце вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечает Bloomberg, рост продаж в апреле последовал за резким увеличением экспорта солнечных элементов в марте, который тогда составил целых 80%. Он частично был вызван увеличением объемов поставок в преддверии отмены экспортных пошлин с 1 апреля.

Агентство отмечает, что перебои в энергообеспечении, вызванные эскалацией на Ближнем Востоке, стимулировали рост мирового спроса на китайские солнечные батареи. За первые четыре месяца 2026 года экспорт солнечных батарей из КНР вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом подчёркивается, что рост зарубежных продаж резко контрастирует со снижением внутреннего спроса. В частности, в марте текущего года темпы ввода в эксплуатацию солнечных электростанций в Китае достигли четырёхлетнего минимума. Снижение динамики отражается и на производстве солнечных батарей, которое, согласно данным Национального бюро статистики, в апреле упало на 26%.

#новости #китай #энергетика #ближний восток #торговля #солнечная энергетика #солнечная батарея
Источник: bloomberg.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
Эксперт протестировал ПК на Ryzen 5 3600 с RTX 5090 в современных играх
Робот CUREE слушает креветок и следит за барракудами для спасения коралловых рифов
RX 580 в Linux обеспечила более высокий fps в Forza Horizon 6 по сравнению с Windows 11
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
В играх отмененный Core Ultra 9 290K Plus оказался практически равен Core Ultra 7 270K Plus
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
Пользователь ноутбука на Intel с 30-летним стажем перешёл на Lenovo со Snapdragon из-за автономности
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
«Газпром» получил патент на погружные титановые аккумуляторы для обитаемых подводных аппаратов
Ryzen 5 7600X3D и Core Ultra 5 250K Plus сравнили в целом ряде игр
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-13700K с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard
Женщина-волонтёр случайно обнаружила «Святой Грааль» аболиционистов
Продажи «песочницы» Terraria спустя 15 лет после выхода достигли 70 млн копий
Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн
Подразделение клавишных Casio не может выйти в прибыль четвёртый год подряд

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter