crazycat21
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Помимо этого технология является безотходной.

Китайские ученые разработали способ выработки электроэнергии, который позволяет достичь более высокой энергоэффективности по сравнению с традиционным сжиганием угля. Производство энергии осуществляется без выбросов углекислого газа. Метод основан на размещения угля внутри своеобразного «аккумулятора». Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Иллюстративное изображение. Источник: SCMP / Shutterstock Images

Как отмечает издание, термин «угольная энергетика» вызывает у людей ассоциации с сильным загрязнением окружающей среды, огромными выбросами углекислого газа и низкой эффективностью. Однако новая технология прямого сжигания угля бросает вызов сформировавшемуся стереотипу, поскольку в ней исключено полное сжигание топлива и отсутствуют выбросы CO₂, которые долгое время определяли использование угля в энергетике.

Группе учёных под руководством Се Хэпина, члена Китайской академии наук и сотрудника университета Шэньчжэня, впервые в мире удалось создать так называемый топливный элемент прямого действия с нулевым выбросом углерода, или ZC-DCFC.

В новой системе уголь измельчается, сушится, очищается и подвергается предварительной обработке поверхности, после чего подается в анодную камеру электролитической ячейки. Кислород подается на катод, и внутри ячейки мелкодисперсный угольный порошок подвергается электрохимическому окислению через оксидную мембрану, непосредственно вырабатывая электроэнергию. Процесс происходит без какого-либо промежуточного парового цикла или применения механической турбины.

На выходе из анода образующийся в результате реакции высокочистый диоксид углерода улавливается непосредственно в реакторе и каталитически преобразуется в ценное химическое сырье, такое как синтез-газ, или минерализуется в соединения, например, бикарбонат натрия.

Таким образом, китайским учёным удалось создать технологию производства электроэнергии не только с нулевым выбросом углекислого газа, а вообще безотходную технологию, которая позволяет дополнительно получить ценное химическое сырьё.

#новости #китай #энергетика #экология #технология #электроэнергия #топливо #углекислый газ #углеродный след #нулевой выброс
Источник: scmp.com
