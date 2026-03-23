Китайский технологический гигант Huawei Technologies выпустил ускорительную карту Atlas 350 для выполнения инференции [процесс обработки и извлечения информации]. Она обладает большей вычислительной мощностью для приложений искусственного интеллекта (ИИ) и лучшей производительностью по сравнению с конкурентом – картой H20 от американской корпорации NVIDIA. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Ма Хайсю, вице-президент Huawei, заявил на Китайской партнерской конференции компании, что карта-ускоритель Atlas 350 AI будет работать на базе новейшего чипа Huawei Ascend 950PR, разработанного для обеспечения повышенной вычислительной мощности и объема памяти для выполнения задач искусственного интеллекта.

По словам Чжана Дисюаня, главы подразделения вычислительной техники Ascend компании Huawei, карта обеспечила вычислительную мощность в 1,56 петафлопс [единица производительности в один квадриллион операций в секунду] в формате FP4, что в 2,8 раза превосходит возможности разработанного для китайского рынка чипа NVIDIA H20. FP4 означает низкую точность вычислений, что позволяет ускорителю Atlas 350 обрабатывать данные быстрее.

Как отметил Чжан Дисюань, цель появления новой ускорительной карты – дать возможность компании сравняться или даже превзойти своих отраслевых конкурентов в области вывода данных с помощью ИИ для рекомендаций поиска, генерации мультимодальных данных и больших языковых моделей. Отмечено, что запуск нового продукта состоялся на фоне активизации усилий компании, находящейся под санкциями США, в создании вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта на базе собственных полупроводников. За последние годы она добилась прорывов в разработке чипов, включая чипы Ascend AI, не полагаясь на американские технологии.