Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Новая карта-ускоритель для ИИ Huawei Atlas 350 будет конкурировать с NVIDIA H20
За последние годы компания добилась прорыва в разработке чипов, не полагаясь на американские технологии

Китайский технологический гигант Huawei Technologies выпустил ускорительную карту Atlas 350 для выполнения инференции [процесс обработки и извлечения информации]. Она обладает большей вычислительной мощностью для приложений искусственного интеллекта (ИИ) и лучшей производительностью по сравнению с конкурентом – картой H20 от американской корпорации NVIDIA. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Фото: DPA

Ма Хайсю, вице-президент Huawei, заявил на Китайской партнерской конференции компании, что карта-ускоритель Atlas 350 AI будет работать на базе новейшего чипа Huawei Ascend 950PR, разработанного для обеспечения повышенной вычислительной мощности и объема памяти для выполнения задач искусственного интеллекта.

По словам Чжана Дисюаня, главы подразделения вычислительной техники Ascend компании Huawei, карта обеспечила вычислительную мощность в 1,56 петафлопс [единица производительности в один квадриллион операций в секунду] в формате FP4, что в 2,8 раза превосходит возможности разработанного для китайского рынка чипа NVIDIA H20. FP4 означает низкую точность вычислений, что позволяет ускорителю Atlas 350 обрабатывать данные быстрее.

Как отметил Чжан Дисюань, цель появления новой ускорительной карты – дать возможность компании сравняться или даже превзойти своих отраслевых конкурентов в области вывода данных с помощью ИИ для рекомендаций поиска, генерации мультимодальных данных и больших языковых моделей. Отмечено, что запуск нового продукта состоялся на фоне активизации усилий компании, находящейся под санкциями США, в создании вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта на базе собственных полупроводников. За последние годы она добилась прорывов в разработке чипов, включая чипы Ascend AI, не полагаясь на американские технологии.

#nvidia #новости #технологии #искусственный интеллект #huawei #чипы #nvidia h20 #atlas 350 #карта-ускоритель
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter