crazycat21
Эксперимент American Airlines и Google с ИИ помог снизить число инверсионных следов самолётов
То, что искусственный интеллект внедряется в гражданскую авиацию, является вполне логичным, но и "зелёная" повестка на Западе никуда не делась.

American Airlines и технологическая компания Google заявили, что значительно снизили воздействие некоторых рейсов авиакомпании на климат, используя инструмент прогнозирования на основе искусственного интеллекта (ИИ) для предотвращения образования инверсионных следов. Об этом сообщает Associated Press (AP). Когда лайнеры пролетают через холодные и влажные районы, вокруг продуктов сгорания, выбрасываемых двигателями, могут образовываться кристаллы льда. Этот лёд формирует "облака", которые удерживают тепло и нагревают поверхность планеты. Компания Google использует ИИ для прогнозирования мест образования  инверсионных (конденсационных) следов, если самолеты пролетают через такие районы.

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

American Airlines в качестве эксперимента добавила эти прогнозы в свою систему планирования полётов, чтобы показать пилотам, где они могут безопасно изменить высоту или использовать альтернативные маршруты, чтобы обойти районы, где могут образовываться инверсионные следы. Компании American Airlines и Google заявили, что такой инструмент может стать одним из наиболее экономически эффективных и масштабируемых решений в области климатических технологий, доступных в настоящее время в авиации.

Как сообщает AP, авиационная отрасль испытывает всё большее давление с требованиями принять меры по борьбе с изменениями климата. И хотя тонкие белые следы, образующиеся за летящими самолётам, кажутся невесомыми, на них приходится удивительно большая доля причин глобального потепления. Согласно данным некоммерческой исследовательской организации Contrails.org, которая занимается снижением воздействия авиации на климат за счет управления инверсионными следами, это 1–2%. Данная организация входит в группу Breakthrough Energy ("Прорыв в энергетике"), основанную Биллом Гейтсом. Эта группа была среди участников эксперимента.

Согласно информации агентства, в ходе проведения эксперимента было совершено 2400 рейсов из США в Европу. В опубликованных результатах исследования компания Google отметила, что половине рейсов был предложен вариант маршрута, позволяющий избежать образования инверсионных следов, а другая половина рейсов вошла в контрольную группу. Заявлено, что в ходе 112 рейсов, выполненных по первому варианту, количество инверсионных следов уменьшилось на 62% по сравнению с рейсами контрольной группы. Учёные подсчитали, что рейсы первой группы снизили воздействие, способствующее глобальному потеплению, примерно на 69%. Эксперимент начался в январе 2025 года и завершился в мае того же года.

Согласно информации AP, эксперимент стал продолжением совместной работы Google, American Airlines и Breakthrough Energy. Ещё в 2023 году они объединили свои усилия для уменьшения теплового воздействия инверсионных следов и провели небольшое тестирование, в ходе которого идентификация рейсов осуществлялась вручную, а не интегрировалась в систему планирования полетов. Компания American Airlines заявила, что пока не включает предотвращение образования инверсионных следов в свою стандартную процедуру планирования полётов.

#новости #искусственный интеллект #google #климат #глобальное потепление #авиакомпании #авиационное топливо #american airlines
Источник: apnews.com
