crazycat21
Обновлённый седан Xiaomi SU7 спровоцировал новую конкуренцию с Tesla на рынке электромобилей в Китае
По мнению аналитиков. электромобиль сможет отвоевать определённую долю рынка у Tesla Model 3.

Ожидается, что обновленный электромобиль Xiaomi SU7 отберет долю рынка у американской компании Tesla и некоторых отечественных конкурентов в Китае, поскольку спрос ослабевает, а регулирующие органы ужесточают надзор. Об этом сообщает гонконгская ежедневная газета South China Morning Post (SCMP).

Роскошные седаны Xiaomi SU7 Ultra в салоне Xiaomi в Чжэнчжоу. Фото: VCG/Getty Images

Лэй Цзюнь, основатель и генеральный директор компании Xiaomi, 19 марта объявил официальные цены на седан нового поколения: стандартная версия будет стоить от 219 900 юаней (31 900 долларов США), а варианты Pro и Max — 249 900 и 303 900 юаней соответственно.

Отмечено, что озвученная стоимость на 10 000 юаней ниже предпродажных оценок, но на 4000 юаней выше, чем цена первого поколения модели SU7, которая вышла в марте 2024 года по цене 215 900 юаней.

Как отметил Лэй Цзюнь, корректировка стоимости отражает значительные улучшения в конфигурации автомобилей и растущие затраты в цепочке поставок. Он добавил, что обновлённая модель представляет собой отличное соотношение цены и качества.

"По сравнению с конкурирующими брендами в том же ценовом диапазоне, он (автомобиль) примерно на одном уровне или немного лучше, чем у аналогов, без каких-либо очевидных преимуществ, выходящих за рамки среднего уровня. Мы считаем, что он незначительно отвоюет часть рыночной доли Tesla Model 3, Zeekr 007 и Xpeng P7", – отметила аналитик Citi Кина Вонг. 

В 2025 году было продано 246 400 единиц Xiaomi SU7 первого поколения. По объёму продаж модель превзошла Tesla Model 3, что сделало автомобиль самым продаваемым в Китае премиальным полностью электрическим седаном стоимостью более 200 000 юаней. К моменту окончания продаж в феврале этого года общее количество поставленных автомобилей достигло 381 000 единиц.

В отчёте Morgan Stanley заявлено, что обновлённая версия имеет все шансы на успех, учитывая высокий интерес потребителей и ощутимые улучшения характеристик. По мнению компании, усовершенствования в "умном салоне и мерах безопасности" укрепили конкурентное преимущество.

SCMP отмечает, что запуск обновлённой версии Xiaomi SU7 состоялся на фоне падения продаж авто на новых источниках энергии (NEV) в Китае на 7% в годовом исчислении до 1,7 миллиона единиц в первые два месяца 2026 года после сокращения вдвое 10-процентной льготы по налогу с продаж.

Регулирующие органы страны вновь призывают к ужесточению надзора за рынком электромобилей и настоятельно рекомендуют производителям переключить внимание с ценовых войн на технологические инновации в области автомобильных чипов и систем автономного вождения.

Компания Xiaomi заявила, что новая модель SU7 получила конструкцию дверных ручек с тройным резервированием, соответствующую национальным стандартам безопасности 2027 года, что обеспечивает доступ в экстренных случаях даже после столкновения. В этой серии теперь стандартизирована технология гиперавтономного вождения Xiaomi, основанная на когнитивной модели большого размера, поддерживающая навигацию на уровне гаража и анализ сложных сценариев. Среди других улучшений выделены увеличенный запас хода по заряду батареи, мощность двигателя, а также шумоизоляция салона и защита от солнца.

#новости #китай #xiaomi #автомобили #электромобили #tesla #xiaomi su7 #автомобильная промышленность #tesla model 3
Источник: scmp.com
