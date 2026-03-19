Американские компании напуганы темпами развития возможностей китайских андроидов

Руководители американских компаний, занимающихся искусственным интеллектом и робототехникой, предупреждают законодателей о том, что стремительный прогресс Китая, возглавляемый компанией Unitree, угрожает доминированию США. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). Компании призвали законодателей принять меры против китайских производителей человекоподобных роботов. Особо была выделена компания Unitree Robotics. При этом американские компании ссылаются на усиление конкуренции и риски для национальной безопасности США.

Гуманоидные роботы от компании Unitree Robotics на выставке Mobile World Congress в Барселоне 3 марта 2026 года. Фото: Синьхуа

Как отмечает SCMP, такой призыв является свидетельством того, что сфера по созданию и производству человекоподобных роботов может стать новым полем битвы в технологическом соперничестве между США и КНР. В ходе слушаний в Палате представителей, созванных Подкомитетом по кибербезопасности и защите инфраструктуры Комитета по внутренней безопасности и проходивших 17 марта, выступавшие отметили, что темпы развития человекоподобных роботов в Китае вызывают тревогу, поэтому правительство США должно разработать скоординированные политические меры и стратегии для противодействия доминированию китайских компаний в данной отрасли.

Выступавшие, в том числе руководители компаний Scale AI и Boston Dynamics, рекомендовали правительству принять необходимые меры. К таковым относятся расследование угрозы национальной безопасности, исходящей от китайских производителей роботов, расширение мер экспортного контроля на чипы для обработки данных в области искусственного интеллекта (ИИ) и потенциальный запрет для федеральных агентств на закупку определенных китайских технологий в области ИИ и робототехники.

Макс Фенкелл, руководитель отдела политики и связей с правительством компании Scale AI, напомнил про ежегодный гала-вечер, прошедший в марте в честь празднования китайского Нового года по лунному календарю. Тогда человекоподобные роботы компании Unitree Robotics из Ханчжоу продемонстрировали приемы боевых искусств, включая сальто назад и прыжки с батутов.