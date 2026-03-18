Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Bloomberg: Прибыль Geely превзошла прогнозы, а объем продаж приблизился к показателям BYD
Удалось это благодаря популярности хэтчбеков EX2 и внедорожников Zeekr.

Прибыль компании Geely Automobile Holdings по итогам 2025 года превзошла прогнозы аналитиков и достигла рекордного уровня, поскольку второму по величине китайскому производителю удалось к приблизиться лидеру рынка – BYD, благодаря популярности своих хэтчбеков EX2 и внедорожников Zeekr. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Qilai Shen/Bloomberg

Гонконгское подразделение Geely сообщило, что чистая годовая прибыль компании в 2025 году составила 16,85 миллиарда юаней (2,4 миллиарда долларов). Годом ранее прибыль составила 16,81 миллиарда долларов. Итоги прошедшего года превысили средний показатель прибыли в 16,5 миллиарда юаней, рассчитанный на основании 31 прогноза аналитиков. Выручка возросла на 25%.

Согласно данным Bloomberg, в прошлом году Geely укрепила свои позиции на китайском рынке, почти догнав BYD. А с начала текущего года компания даже превзошла по продажам крупнейшего в мире производителя электромобилей. В 2026 году компания планирует увеличить объёмы продаж на 14%, стремясь войти в пятёрку крупнейших мировых автопроизводителей до конца десятилетия.

Без учета таких статей, как прибыль от валютных операций и продажа дочерних компаний, прибыль выросла на 36%, говорится в сообщении.

В 2025 году объёмы продаж автомобилей, включая бренды Zeekr и Lynk & Co, выросли почти на 40% и достигли 3 миллионов единиц. Модель Geely Xingyuan, известная за рубежом как Geely EX2, стала самой продаваемой моделью в Китае в 2025 году, а роскошный внедорожник Zeekr 9X также занимает лидирующие позиции по продажам среди автомобилей стоимостью 500 000 юаней и выше.

Bloomberg отмечает, что автопроизводитель находится в процессе масштабной реорганизации, которая стартовала ещё в конце 2024 года. В рамках своей стратегии "Тайчжоуская декларация" группа Geely сосредоточилась на консолидации и сокращении затрат. Она обратно объединила бренды Zeekr и Lynk & Co в состав зарегистрированной на Гонконгской бирже компании Geely Auto.

И, похоже, что подобные шаги уже стали приносить свои плоды. Компания Geely со штаб-квартирой в Ханчжоу превзошла BYD по мировым продажам за первые два месяца 2026 года, показав самый большой отрыв с 2022 года. Однако в прошлом году Geely значительно отставала от BYD по выручке и прибыли, поскольку большие объемы продаж обеспечили последней большую экономию за счёт масштаба, а вертикально интегрированная цепочка поставок помогает контролировать издержки.

#новости #китай #автомобили #электромобили #byd #geely #автопроизводители #zeekr 9x #geely ex2
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Популярные новости

NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
1
В Саудовской Аравии археологи нашли связанное с натуфийской культурой поселение возрастом 13500 лет
1
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
25
Энтузиаст объединил 15 мини-вентиляторов в корпусе-куполе — охлаждает не хуже Noctua NF-A12x25
4
OUKITEL представила защищённые смартфоны серии WP61 с рацией, тепловизором и спутниковой связью
+
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
4
Тодд Говард: над The Elder Scrolls VI трудится уже большая часть студии Bethesda
2
Эксперты по безопасности Max опровергли информацию о взломе мессенджера
3
Samsung начала предлагать пользователям $250 за отказ от возврата Galaxy S26 Ultra
+
Bethesda выступила в защиту DLSS 5 в ответ на шквал критики от геймеров
1
В 35 световых годах от Земли обнаружен новый тип планеты покрытой океаном магмы температурой 1900°C
1
Некоторые пользователи негативно оценили презентацию технологии Nvidia DLSS 5
+
«Коммерсант»: «Яндекс» может провести сокращение сотрудников по ключевым направлениям
+
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
18
ВЦИОМ: Большинство граждан РФ сожалеют о развале Советского Союза
4
В карликовой галактике Pictor II возрастом 10 миллиардов лет нашли редчайшую звезду
+
В Geekbench появился 10-ядерный процессор AMD Ryzen AI 9 565 на архитектуре Zen 6
+
Запуск AMD FSR 4.1 может состояться сразу после релиза Crimson Desert
+
Основатель сервиса «ДомИнтернет» объяснил, как интернет-провайдеры добавляют платные услуги к тарифу
+
Память Micron HBM4 и твердотельные накопители PCIe Gen6 начали производиться в больших объёмах
+

Популярные статьи

DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
27
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
1
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
10
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
1

Сейчас обсуждают

сергей гришин
21:44
По мнению автора, снижение риска аварий позволяет отказаться от традиционных требований к защите пассажиров ...Т.Е. исключаем какого нибудь наездника под 200 на встречке?
Дизайнер разделил автономный футуристический Volkswagen на зоны Open Window и Private Wall
El Grechko
21:34
Васюта, ну какой, нахрен, ИИ от майков, если ты сам пишешь про FSR Next? Соня вон свой апскейлер, наверняка на основе АМДшного FSR делала, однако своим названием назвала, а тут прямо пишут про FSR. Вс...
Project Helix и будущее Xbox — почему Steam не появится на консолях Microsoft
TM1
21:30
Спасибо за ответ. Да у меня и сам комп от этой карты на XP еще работает, переходник на PCIe не нужен. Посмотрю как проверять сопротивления на фазах питания.
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Роман Холод
21:30
Тебе к гадалке нужно)
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Hard-Workshop
21:15
А что насчёт моста преобразователя PCI-E - AGP? Я бы наверное сначала проверил сопротивления на фазах питания, может ГП коротнул, что не редкость у чипов AMD. И да, хотя там написано ATi, но по факту ...
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
corsi
20:57
Какая нах.. проходимость у паркетников с передним приводом? А еще вариатор китайский добавить, который помрет после пары-тройки пробуксовок.
Доля новых проданных автомобилей сегмента SUV в России в феврале достигла рекордных 75%
TM1
20:09
У меня тоже есть неисправная карта, AGP, лежит в коробке более 10 лет. Как-то просто перестала работать, поставил предыдущую. Можно ли по фото определить причину отказа? Горелых мест нет, трещин на ми...
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
tHE-CROWD
20:07
Идея хорошая, как статистический инструмент. А цель, уже на бумаге, поставлена идиотская. Как можно, не зная причин, ставить задачу? Такие действия расположены от "некомпетентности" до ""преступления...
Минздрав хочет отправлять к психологу женщин, не желающих иметь детей
Эля Курбанова
20:04
Половина из этих сув моноприводные и ничем не отличаются в снегу или грязи от седана, а возможно и хуже тк доля мкпп там минимальна. Тот случай когда дальше бежать за трактором.
Доля новых проданных автомобилей сегмента SUV в России в феврале достигла рекордных 75%
Muro
20:03
Вась.. Тут все проще.. Чел тормоз, такой и ПК.
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter