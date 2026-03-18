Прибыль компании Geely Automobile Holdings по итогам 2025 года превзошла прогнозы аналитиков и достигла рекордного уровня, поскольку второму по величине китайскому производителю удалось к приблизиться лидеру рынка – BYD, благодаря популярности своих хэтчбеков EX2 и внедорожников Zeekr. Об этом сообщает Bloomberg.

Гонконгское подразделение Geely сообщило, что чистая годовая прибыль компании в 2025 году составила 16,85 миллиарда юаней (2,4 миллиарда долларов). Годом ранее прибыль составила 16,81 миллиарда долларов. Итоги прошедшего года превысили средний показатель прибыли в 16,5 миллиарда юаней, рассчитанный на основании 31 прогноза аналитиков. Выручка возросла на 25%.

Согласно данным Bloomberg, в прошлом году Geely укрепила свои позиции на китайском рынке, почти догнав BYD. А с начала текущего года компания даже превзошла по продажам крупнейшего в мире производителя электромобилей. В 2026 году компания планирует увеличить объёмы продаж на 14%, стремясь войти в пятёрку крупнейших мировых автопроизводителей до конца десятилетия.

Без учета таких статей, как прибыль от валютных операций и продажа дочерних компаний, прибыль выросла на 36%, говорится в сообщении.

В 2025 году объёмы продаж автомобилей, включая бренды Zeekr и Lynk & Co, выросли почти на 40% и достигли 3 миллионов единиц. Модель Geely Xingyuan, известная за рубежом как Geely EX2, стала самой продаваемой моделью в Китае в 2025 году, а роскошный внедорожник Zeekr 9X также занимает лидирующие позиции по продажам среди автомобилей стоимостью 500 000 юаней и выше.

Bloomberg отмечает, что автопроизводитель находится в процессе масштабной реорганизации, которая стартовала ещё в конце 2024 года. В рамках своей стратегии "Тайчжоуская декларация" группа Geely сосредоточилась на консолидации и сокращении затрат. Она обратно объединила бренды Zeekr и Lynk & Co в состав зарегистрированной на Гонконгской бирже компании Geely Auto.

И, похоже, что подобные шаги уже стали приносить свои плоды. Компания Geely со штаб-квартирой в Ханчжоу превзошла BYD по мировым продажам за первые два месяца 2026 года, показав самый большой отрыв с 2022 года. Однако в прошлом году Geely значительно отставала от BYD по выручке и прибыли, поскольку большие объемы продаж обеспечили последней большую экономию за счёт масштаба, а вертикально интегрированная цепочка поставок помогает контролировать издержки.