Американская климотехнологическая компания Aymium и японская фирма Hanwa Co., которая занимается сталью, металлом и топливом, подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на продвижение строительства нового завода по производству биоуглерода и биоводорода в США. Это предприятие сможет обеспечивать производство низкоуглеродистого угля в Японии. Об этом сообщает Bloomberg.

Проект китайской компании Sinopec по производству экологически чистого водорода. Иллюстративное фото.

Меморандум о взаимопонимании был подписан в 14 марта на Индо-Тихоокеанском форуме по энергетической безопасности и бизнесу, проходившему в Токио. Окончательное соглашение на сумму 500 миллионов долларов обе компании планируют подписать в апреле текущего года. Оно предусматривает строительство производственного объекта и долгосрочные договоры на поставку продукции.

Завод компании Aymium, строительство которого запланировано в Уильямсе, штат Калифорния, будет перерабатывать отходы – скорлупу миндаля и грецких орехов, производя биоводород ("зелёный" водород) для энергетики, а также биоуглерод. Последний будет экспортироваться компанией Hanwa и использоваться в качестве возобновляемой альтернативы металлургическому углю в сталелитейной промышленности Японии.

Как заявил Джеймс Меннелл, генеральный директор компании Aymium, запуск нового предприятия запланирован на 2027 год и он будет осуществлён с учётом налоговых льгот на производство водорода, действующих в США.