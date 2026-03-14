Для реализации замысла предполагается использовать преимущества прибрежного региона Китая и возможности интеллектуального производства компании Geely.

Правительство провинции Чжэцзян на востоке Китая подписало новое соглашение о стратегическом сотрудничестве с автомобильной группой Geely. Соглашение подписано для углубления связей в стремлении региона укрепить свои позиции в глобальной цепочке поставок электромобилей. Об этом сообщает Bloomberg.

Кузовное производство на интеллектуальном заводе Zeekr Group в Нинбо, Китай. Фото: Qilai Shen/Bloomberg

В заявлении автопроизводителя, опубликованном в социальной сети, указано, что соглашение направлено на расширение промышленной координации. При этом Zhejiang Geely Holding Group назначена ведущей компанией для обеспечения интеграции по всей цепочке создания стоимости в автомобильной отрасли. Основное внимание будет уделено интеллектуальному производству, автомобилям на новых источниках энергии (New Energy Vehicle , NEV) и технологиям для электромобилей.

Geely занимает третье место по величине продаж среди всех китайских автопроизводителей и является ключевым игроком в автомобильной экосистеме провинции Чжэцзян. В 2022 году власти прибрежного региона и компания подписали стратегическое рамочное соглашение, направленное на повышение уровня цифровизации и устойчивого развития в автомобильной отрасли.

Cборочная линия завода Geely Auto в Чансине, Хучжоу, восточная провинция Чжэцзян. Фото: VCG via Getty Images

Как говорится в заявлении производителя, новое расширенное соглашение направлено на ускорение модернизации промышленности и поддержание цели региона в создании кластера мирового класса по производству автомобилей и автозапчастей.

Для реализации замысла власти провинции Чжэцзян, которая известна как колыбель частного предпринимательства в Китае, планируют использовать преимущества региона – благоприятную деловую среду, развитую промышленную базу и возможность поддержки поставок. Возможности компании Geely в области интеллектуального производства и экологически чистых технологий дополнят эти преимущества.

Bloomberg отмечает, что подписание соглашения состоялось на фоне конкуренции между китайскими провинциями за привлечение инвестиций и обеспечение лидирующих позиций в быстро развивающейся отрасли электромобилей. То есть в той отрасли, где стоимость, технологии и масштабы становятся все более важными факторами.