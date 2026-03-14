По мнению бизнеса, китайские бренды представляют угрозу для американского автопрома, независимо от того ввозятся автомобили в США или производятся внутри страны.

Крупные автомобильные группы призвали правительство США не допускать китайских автопроизводителей в страну, сообщает Reuters со ссылкой на письмо, с которым удалось ознакомиться. Агентство отмечает, что такой призыв потенциально может осложнить запланированный саммит президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Электромобили GMC Hummer на производственной линии завода General Motors Factory Zero в Детройте. Фото: Emily Elconin/Bloomberg/Getty Images

Группы из США выразили серьёзную озабоченность по поводу продолжающихся усилий Китая по доминированию в мировом автомобилестроении и получению доступа на рынок США. По их мнению, такие действия являются прямой угрозой глобальной конкурентоспособности Америки, её национальной безопасности и автомобильной промышленной базе.

В состав пяти групп, обратившихся к Трампу, входят автопроизводители, дилеры и производители запасных частей. Они просят сохранить принятые Министерством торговли в 2025 году правила кибербезопасности. Данные правила фактически полностью блокируют ввоз в США практически всех автомобилей китайского производства.

Как отмечает Reuters, посольство КНР в Вашингтоне отвергло критику. В дипломатическом представительстве заявили, что автомобили китайского производства пользуются популярностью во всем мире не за счет так называемых "нечестных методов", а благодаря тому, что в условиях жесткой рыночной конкуренции они выходят на рынок с технологическими инновациями и превосходным качеством. Ещё там подчеркнули, что двери Китая остаются открытыми для мировых автомобильных компаний, в том числе и из США, которые в полной мере пользуются преимуществами обширного китайского рынка.

Reuters сообщает, что в своём письме представители американских автомобильных групп также подвергли критике заявление властей Канады о том, что они разрешат ввоз на территорию страны некоторых моделей китайских авто.

Автомобильные группы настоятельно призвали администрацию Трампа отклонить любые попытки китайской стороны обойти существующие ограничения путём создания производственных мощностей в США. Согласно их заявлению, рыночные риски для автомобильной промышленности США принципиально одинаковы независимо от того, импортируются эти автомобили или производятся внутри страны

В начале года Трамп заявил, что он открыт для сотрудничества с китайскими автопроизводителями в производстве автомобилей в Соединенных Штатах.