crazycat21
Южная Корея обещает усилить борьбу с «незаконным» экспортом автомобилей в Россию
По данным южнокорейской таможни, объём такого экспорта в 2025 году вырос в более чем пять раз по сравнению с предыдущим периодом.

Таможенные органы Южной Кореи заявили, что усилят борьбу с "незаконным" экспортом автомобилей в Россию после того, как было обнаружено растущее число транспортных средств, отправляемых в РФ через третьи страны. К таковым относятся Китай, Казахстан и Киргизия. Об этом сообщает Reuters.

Производственная линия Hyundai в Ульсане. Фото: Hyundai Motor Group

Как говорится в заявлении таможенной службы Южной Кореи, объем незаконного экспорта автомобилей из страны в Россию в 2025 году вырос более чем в пять раз по сравнению с 2024 годом и составил 149,2 миллиарда вон (100,78 миллиона долларов). Именно в 2024 году официальный Сеул ужесточил экспортные ограничения в отношении РФ из-за конфликта на Украине.

В заявлении указано, что некоторые продавцы предоставляли таможне ложные данные о том, что автомобили экспортируются в соседние страны, такие как Казахстан или Киргизия, хотя конечным пунктом назначения была Россия. Другие лица приобретали новые автомобили, "маскировали" их под подержанные и переправляли в Россию через территорию третьих стран.

Представитель таможни заявил, что многие из этих автомобилей были немецкими автомобилями премиум-класса, ранее импортированными в Южную Корею.

Как сообщает Reuters, официальный Сеул с 2024 года требует, чтобы автомобили с объёмом более двух литров имели разрешение на экспорт в РФ. Нарушителям закона грозит тюремное заключение сроком до семи лет либо штраф в размере до пятикратной стоимости авто.

В данном случае заявление таможенной службы Южной Кореи больше похоже на пустое сотрясание воздуха. И, вероятно, в Сеуле это прекрасно понимают. С одной стороны, Южная Корея принадлежит к так называемому западному блоку и должна поддерживать антироссийские санкции. С другой стороны, автомобили необходимо куда-то продавать. Вот и продают. По факту покупателями являются представители стран, в отношении которых ограничения не действуют. Они ведут расчёт, а затем распоряжаются покупками на своё усмотрение. Поэтому непонятно, о каком "незаконном" экспорте автомобилей в Россию идёт речь.

#россия #новости #автомобили #южная корея #экспорт #экспорт автомобилей
Источник: reuters.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter