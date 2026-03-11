После выхода на полную производственную мощность предприятие сможет выпускать около 200 тысяч тонн металла в год.

Внешнеэкономическое объединение "Тяжпромэкспорт", которое является структурным подразделением государственной корпорации Ростех, ввело в эксплуатацию крупнейшую кислородную станцию металлургического завода в Мьянме [город Панг Пет, штат Шан, прим]. Соответствующую информацию приводит пресс-служба госкорпорации в своём телеграм-канале.

Металлургический комбинат в Панг Пет. Фото: Ростех

Сданный в эксплуатацию объект необходим для обеспечения кислородом технологических процессов, где этот газ применяется в качестве окислителя. Максимальная производительность воздухоразделительной установки станции составляет до 40 кубометров кислорода в час. Полученный газ непрерывно подаётся в плавильные печи.

В Ростехе отметили, что ввод объекта в эксплуатацию является первым этапом масштабной программы по восстановлению металлургического завода. Срок реализации программы – середина 2027 года.

Проект основан на отечественной технологии "Ромелт", которая позволяет перерабатывать железную руду низкого качества. После того как предприятие выйдет на полную производственную мощность, оно сможет ежегодно выпускать до 200 тысяч тонн железа.

Кислородная станция металлургического завода. Фото: Ростех

Российское техническое решение позволит обеспечить эффективное использование ресурсов и снизит экологическую нагрузку. Эти аспекты особенно важны для стран, промышленность которых находится в развивающемся состоянии.

Согласно информации, опубликованной на сайте Ростеха, восстановление металлургического завода было начато в феврале 2025 года. Работы ведутся поэтапно. После запуска кислородной станции "Тяжпромэкспорт" продолжает технологическое сопровождение восстановительных работ на чугуноплавильном заводе.

Как отметил в ходе торжественной церемонии запуска кислородной станции Аунг Аунг, премьер-министр штата Шан, предприятие сможет удовлетворить не только потребности в металле самого штата, но и сыграет важную роль в развитии промышленного сектора в целом.