В рамках новой стратегии компания в течение пяти лет собирается выпустить 36 новых моделей автомобилей, из них 14 за пределами Европы.

Компания Renault опубликовала сообщение, что она планирует к 2030 году продавать половину автомобилей одноимённой марки за рубежом и увеличить сбыта более чем на пятую часть. Компания стремится использовать потенциал роста за пределами Европы, чтобы оставаться конкурентоспособной на сложном глобальном рынке. Соответствующую информацию приводит Reuters.

Визуализация нового внедорожника Renault Bridger. Изображение: Renault

Французская корпорация сталкивается с усиливающейся конкуренцией со стороны китайских производителей недорогих автомобилей, включая BYD и Chery, а также традиционных европейских соперников, таких как Stellantis. Это создает растущее ценовое давление и приводит к снижению рентабельности.

В рамках своей новой стратегии "futuREady", рассчитанной на пять лет Renault планирует выпустить 36 новых моделей, в том числе 14 за пределами Европы. За предыдущие пять лет в производство было запущено только восемь моделей.

Как заявил Фабрис Камболив (Fabrice Cambolive), генеральный директор бренда Renault, четыре модели будут представлены на рынке Индии, а производство компактного внедорожника Bridger начнется уже в следующем году. Затем автомобиль будет быстро представлен на других зарубежных рынках.

Reuters отмечает, что расширение международного присутствия свидетельствует о возобновлении акцента компании на зарубежных продажах. При бывшем генеральном директоре Луке де Мео корпорация ушла с ряда рынков в рамках усилий по сокращению значительных убытков согласно стратегии под названием Renaulution ("Революция Renault").

"С Renaulution мы доказали, что можем побеждать, теперь мы должны доказать, что можем продержаться долго", – заявил Франсуа Прово на презентации в научно-исследовательском центре компании под Парижем.

Reuters отмечает, что несмотря на то, что положение Renault сейчас улучшилось, конкуренция обостряется. А снижение поддержки электромобилей в США при действующей администрации Трампа привело к огромным списаниям и резким стратегическим изменениям у некоторых конкурентов.

Компания Renault, которая является "самой маленькой" из традиционных автопроизводителей, заявила, что будет полагаться на собственные технологии для разработки конкурентоспособной европейской продукции. Она также будет опираться на таких партнёров, как китайская компания Geely, чтобы значительно увеличить объемы зарубежных продаж в странах Южной Америки и Южной Корее.

Renault планирует к 2030 году продавать более 2 миллионов автомобилей в год. Это на 23% больше, чем 1,63 миллиона автомобилей, проданных в 2025 году. Половину из них планируется продавать за пределами Европы, в 2025 году доля таких продаж составила только 38%.

Компания Renault, которая не имеет своих представительств в США или Китае, заявила, что продолжит разработку электромобилей. К 2030 году планируется выпустить 16 полностью электрических моделей. Она также будет использовать свое совместное предприятие Horse Powertrain с китайской фирмой Geely для разработки двигателя меньшего объема для гибридов. Renault делает ставку на гибриды, чтобы справиться со слабым спросом на электромобили в Европе.