crazycat21
NASA отложило лунную миссию Artemis II для ремонта ракеты-носителя и исключило запуск в марте
Причина в обнаруженной проблеме с подачей гелия.

Космическое агентство США (NASA) готовится снять свою огромную ракету-носитель, предназначенную для полёта к Луне, со стартовой площадки с целью устранения технических неполадок. Данный факт задерживает долгожданную миссию агентства по отправке экипажа из четырёх астронавтов для облёта спутника Земли. Об этом информирует агентство Bloomberg.

Сверхтяжёлая ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion на стартовой площадке Космического центра им. Кеннеди. Фото: MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / AFP VIA GETTY IMAGES

21 февраля NASA объявило о намерении вернуть ракету Space Launch System (SLS) производства корпорации Boeing в ангар в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде для устранения обнаруженной в верхней части аппарата проблемы. Сообщается, что инженеры агентства обнаружили нарушение подачи гелия, необходимого для полёта.

Директор NASA Джаред Айзекман заявил, что устранить обнаруженные проблемы представляется возможным только в огромном сборочном цехе космических аппаратов центра имени Кеннеди. Он также напомнил, что аналогичная проблема с гелием возникла ещё во время первого запуска ракеты-носителя SLS, осуществлённом в 2022 году.

На странице в социальной сети Айзекман написал, что понимает разочарование людей, вызванное переносом старта. С его слов, наибольшее разочарование испытывает команда NASA, которая неустанно работала над подготовкой к этому великому событию.

Проблемы с подачей гелия были обнаружены после того, как Космическое агентство США объявило о том, что старт лунной миссии Artemis II запланирован на 6 марта. Однако Айзекман заявил, что запуск в эту данную дату не состоится.  С его слов, ближайшая возможность для старта будет только в апреле. При этом конкретная дата не названа. 

В четверг, 19 февраля, NASA провело тщательно подготовленную репетицию запуска ракеты. В ходе неё была произведена заправка носителя топливом, а инженеры смоделировали многие этапы действий, которые будут осуществляться при реальном старте. После того как эта репетиция, как казалось, прошла гладко и была названа дата запуска 6 марта.

#новости #сша #космос #nasa #boeing #ракета #sls #лунная миссия #space launch system #айзекман
Источник: bloomberg.com
