Производство одних только "Томагавков" планируется нарастить с нынешних 60 ракет в год до 1000 единиц.

Американская оборонная компания Raytheon выпустила заявление, в котором говорится, что она достигла соглашений с Пентагоном об увеличении производства крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк"), ракет класса "воздух-воздух" и перехватчиков баллистических ракет. Срок действия соглашения составляет семь лет. Об этом сообщает Reuters.

Пуск крылатой ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США. Фото: RTX

Отмечено, что решение Пентагона расширить производство ракет напрямую связано со стремлением Вашингтона пополнить истощённые запасы в арсеналах армии.

Новые соглашения являются продолжением аналогичных сделок, заключенных между администрацией президента Дональда Трампа и крупнейшими американскими оборонными компаниями. Они гарантируют выполнение государственных заказов на несколько лет вперёд. Кроме того, такие соглашения дают подрядчикам уверенность и позволяют инвестировать миллиарды долларов в новые производственные мощности и оборудование.

Ранее подписанные соглашения с корпорацией Lockheed Martin указывают на изменение стратегии закупок вооружений, направленное на восстановление промышленного потенциала Америки для ведения интенсивных боевых действий.

Что касается сделок с компанией Raytheon, то их целью является увеличение ежегодного производства крылатых ракет Tomahawk с нынешних примерно 60 единиц в год до 1000 изделий.

Ракета Tomahawk морского базирования является основным ударным оружием ВМС США, она обеспечивает возможность нанесения высокоточных ударов по наземным целям на больших дистанциях с кораблей и подводных лодок. Tomahawk наземного базирования – относительно новое дополнение к арсеналу армии США. Такие ракеты дают сухопутным войскам аналогичные возможности по нанесению дальних ударов.

В заявлении компании Raytheon Technologies (RTX) говорится о том, что производство ракет AMRAAM класса "воздух-воздух" будет увеличено как минимум до 1900 единиц [в год, прим.]. Ракета AMRAAM стоит на вооружении ВВС и авиации ВМС США, являясь основным средством для борьбы с воздушным противником на большой дистанции.

По данным компании, темпы производства ракет-перехватчиков SM-3 Block IB и SM-3 Block IIA также возрастут, при этом объемы производства многих боеприпасов увеличатся в два-четыре раза по сравнению с нынешним уровнем. Эти ракеты-перехватчики стоят на вооружении ВМС США и предназначены для уничтожения баллистических ракет противника малой и средней дальности в космосе.

Производство ракет-перехватчиков SM-6 увеличится с примерно 125 до более чем 500 единиц в год. Ракета SM-6, также стоящая на вооружении ВМС США, предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны, а также для нанесения ударов по надводным кораблям противника. И всё это одним типом оружия.

Компания Raytheon сообщила, что заключенные соглашения предусматривают "подход к совместному финансированию", который позволяет сохранить свободный денежный поток на начальном уровне, одновременно предоставляя RTX возможность инвестировать в производственные мощности.

Reuters отмечает, что сделка состоялась на фоне попыток Трампа реформировать оборонную промышленность США. В январе текущего года американский лидер подписал указ о том, что выплата дивидендов, выкуп акций и заработная плата руководителей оборонных компаний будут напрямую связаны с графиками поставок вооружений. Поэтому указ Трампа вносит "неопределённость" в отношении возврата капитала.

Компания RTX не стала раскрывать сумму сделок, заключенных с Пентагоном. Производство ракетного оружия будет вестись на предприятиях фирмы в Тусоне (штат Аризона), Хантсвилле (штат Алабама), и Андовере (штат Массачусетс).

Учитывая приведённую агентством информацию, напрашивается вывод о том, что Соединённые Штаты готовятся к довольно масштабному военному конфликту высокой интенсивности. В противном случае зачем Вашингтону выпускать по 1000 крылатых ракет в год? Тысяча "Томагавков" в год – это много даже для Штатов. Соответственно, Вашингтон готовится к противостоянию с очень серьёзным противником. И этим противником, вероятно, является Китай. Обновлённая доктрина национальной обороны США, недавно опубликованная Пентагоном, напрямую указывает на это.