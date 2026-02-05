Корабли должны войти в строй к 2030 году

Датский совет по урегулированию оборонных споров одобрил строительство пяти патрульных кораблей для усиления возможностей Дании по наблюдению за Гренландией. Об этом сообщает Defense Post.

Патрульный корабль класса Thetis ("Тетис") Королевских ВМС Дании. Фото: Creative Commons.

Элементы конструкции кораблей будут выпускаться на нескольких производственных площадках. Окончательная сборка будет производиться на верфи в Фредериксхавне, Северная Ютландия. Согласно принятому решению, сборочное предприятие будет принадлежать государству. Эта верфь предназначена для строительства более крупных судов в будущем.

Такая стратегия строительства кораблей основана на анализе компании Deloitte, в результате которого распределенная модель производства была определена как наиболее экономически эффективный вариант, позволяющий одновременно расширить участие датской промышленности.

Согласно имеющимся данным, новые патрульные корабли для Арктики планируется ввести в строй к 2030 году. Они предназначены для замены устаревающих кораблей классов Thetis и Knud Rasmussen, которые из-за неоднократных механических неисправностей подорвали возможности Дании в наблюдении за Арктикой и проведении поисково-спасательных операций.

«Дания – крупная морская держава с богатыми традициями в области судоходства и судостроения. Приняв решение о стратегии строительства, в рамках которой мы задействуем несколько датских производственных предприятий, а также сборочный завод во Фредериксхавне, мы обеспечиваем укрепление позиций Дании в судостроении, а также повышаем долгосрочную надежность поставок для страны», – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Как сообщается, подрядчик для строительства новых кораблей ещё не определён. Однако Датская телерадиовещательная корпорация сообщила, что контракт может быть отдан консорциуму во главе с Danske Flådeskibe, в состав которого входят компании Terma, Odense Maritime Technology, PensionDanmark и Semco Maritime.

Ранее этот консорциум уже получил от министерства обороны Дании контракт на разработку патрульных кораблей для Королевских ВМС. Стоимость контракта составила 490 миллионов датских крон (78 миллионов долларов). Впоследствии проект был адаптирован для операций флота в Арктике.

Defense Post отмечает, что решение о строительстве новых патрульных кораблей последовало за критикой в адрес властей Дании за слишком медленные темпы замены устаревающего арктического флота. Эти опасения озвучивались ещё до заявлений президента США Дональда Трампа относительно Гренландии.